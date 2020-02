Gwiazda "Black Panther" i "Avengers: Endgame" wystąpi w filmie Agnieszki Smoczyńskiej

Nowa produkcja Smoczyńskiej opowie o bliźniaczkach (June i Jennifer Gibbons), które charakteryzowały się porozumiewaniem między sobą w swoim własnym języku. Zażyła relacja sióstr w końcu końcu staje się niebezpieczna (zaczęły bowiem od pisania własnych książek, a później stały się kryminalistkami). Historia ich życia jest fascynująca, a także przerażająca, więc stanowi świetną bazę dla scenariusza.

Gwiazda Marvela w filmie Smoczyńskiej

Jak podaje The Hollywood Reporter, główne role w filmie Smoczyńskiej mają zagrać Tamara Lawrance oraz znana z filmów MCU ("Black Panther", "Avengers: Infinity War" oraz "Avengers: Endgame") Letitia Wright. Aktorka wciela się w filmowym uniwersum Marvela w Shuri, siostrę Black Panthera. Aktorka zdobyła nagrodę BAFTA dla wschodzącej gwiazdy, a jej występ w "Black Mirror" przyniósł jej nominację do Emmy.

Deadline zdradził również, że scenariusz do nowego filmu Smoczyńskiej napisała Andrea Seigel. Produkcją zajmą się natomiast między innymi Anita Gou ("Kłamstewko") i Klaudia Smieja-Rostworowska ("High Life"). Zdjęcia do "The Silent Twins" mają ruszyć już w kwietniu 2020 roku.

Agnieszka Smoczyńska rozpoczęła swoją karierę filmem "Córki dancingu". Wraz z Agnieszką Holland, Katarzyną Adamik i Olgą Chajdas stworzyła też pierwszy polski serial dla Netfliksa - "1983". Natomiast w 2018 roku premierę miał jej drugi film o tytule "Fuga".