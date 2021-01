Gwiazda "Buffy: Postrachu wampirów" główną przeciwniczką w "Doktorze Strange'u 2"?

Kto będzie przeciwnikiem w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"? Zdaniem fanów Marvela w nową przeciwniczkę wcieli się Emma Caulfield Ford znana z serialu "Buffy: "Postrach wampirów".

Czy to możliwe, że w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tytułowy bohater zmierzy się z postacią, którą zagra gwiazda serialu "Buffy: "Postrach wampirów"? Zdaniem fanów, tak właśnie się stanie, a wskazuje na to serial "WandaVision".

"WandaVision" zapowiada nową ukochaną Doctora Strange'a?

Faza Czwarta kinowego uniwersum Marvela ruszyła wraz z premierą serial "WandaVision" - pierwszą produkcją w odcinkach, która rzeczywiście jest powiązana z filmami MCU. Tajemniczy tytuł jest źródłem wielu różnego rodzaju teorii fanowskich, dotyczących przyszłości całego filmowego świata. Zdaniem widzów w drugim odcinku "WandaVision" zapowiedziano nowy czarny charakter, albo nową miłość Stehena Strange'a, którą zagra Emma Caulfield Ford.

Aktorka powinna być dobrze znana widzom serialu "Buffy: "Postrach wampirów", w którym grała Anyę Jenkins. W "WandaVision" wciela się w postać Dottie Jones - sąsiadki Scarlet Witch, która stoi na czele koła gospodyń przedmieść Westview. Zadebiutowała w drugim odcinku i dała się poznać nie tylko jako irytująca kobieta, ale również była postacią, która zasugerowała widzom, że w całym miasteczku jest coś nie tak. Szybko dostrzeżono w postaci Dottie jedną z czarownic, należących do sabatu, którego celem jest doprowadzenie do narodzin dzieci Wandy i Visiona.

Fani postanowili rozwinąć tę hipotezę i stwierdzili, że Dottie może być w rzeczywistości potężną postacią magiczną, która zostanie rozwinięta w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Zdaniem użytkowników Twittera, sąsiadka to tak naprawdę Clea - czarodziejka z Dark Dimension, która przez wiele lat była ukochaną Stephena Strange'a.

Jeśli oglądaliście "WandaVision" i nadążacie za komiksami Marvela, to uważam, że kobieta grająca Dottie to Clea - czarodziejka z Dark Dimension. Znana również jako żona Doktora Strange. To musi być prawda!

A więc jeśli "WandaVision" ma być bezpośrednio powiązana "Doktorem Strange'm", to CO JEŚLI Dottie to tak naprawdę Clea??? Połączyłoby się!

Wskazywano na to wiele razy, wydaje się prawdopodobne i mam nadzieję, że to prawda. Jeśli Dottie z "WandaVision"

to tak naprawdę Clea (uczennica/kochanka Doctora Strange'a/ewentualna była żona), to casting jest więcej niż doskonały.

Clea w komiksach Marvela zadebiutowała w roku 1964 na kartach "Strange Tales" #126. Została stworzona przez Stana Lee i Steve'a Ditko. Jest istotą z innego, magicznego wymiaru, władanego przez jej wuja - potężnego Dormammu. Poruszona odwagą Doktora Strange'a, postanowiła zastać jego uczennicą. Pomiędzy parą szybko narodziła się miłość, prowadząca do małżeństwa. Po jakimś czasie Stehen i Cela rozstali się. Całkiem możliwe, że w drugim filmie o Doktorze Strange'u rzeczywiście pojawi się jego komiksowa uczennica.

"WandaVision" zapowiada nowego przeciwnika Doctora Strange'a?

Clea to jednak niejedyna postać, w którą zdaniem fanów Marvela może wcielić się Emma Caulfield Ford. Według innej wersji teorii o sabacie czarownic z Westview, Dottie jest w rzeczywistości Mephisto - demoniczną postacią znaną z komiksów, która wielokrotnie ingerowała w życia herosów. Miałby na to wskazywać słowa wypowiadane przez bohaterkę: "diabeł tkwi w szczegółach".

Jeśli podejrzenia okazałby się prawdziwe, niewykluczone, że Mephisto nie tylko odpowiadałby za powstanie rzeczywistości, w której żyją Wanda i Vision, ale również mógłby stać się nowym potężnym zagrożeniem, z którym Doktor Strange musiałby walczyć o dobro Ziemi. Biorąc pod uwagę, że czarodziej ma pełnić ważną rolę w "Spider-Manie 3", gdzie podobno pojawi się koncepcja multiwersum, istnieje szansa, że Marvel Studios wykorzysta demonicznego złoczyńcę, do wymazania pajęczego herosa z MCU.

Czy teorie fanów okażą się prawdziwe?

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - kiedy premiera?

O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" w reżyserii Sama Raimiego ma trafić do kin za ponad rok, a dokładnie 25 marca 2022 roku. W produkcji wystąpią Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez, która prawdopodobnie wcieli się w Amerikę Chavez.