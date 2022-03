Gwiazda Marvela dołączyła do obsady 2. części "Diuny". Zagra ważną rolę

Jakby w "Diunie" było jeszcze mało gwiazd... Wygląda na to, że do obsady nowego filmu dołączyła gwiazda "Czarnej Wdowy" i "Hawkeye'a" Florence Pugh.

Diuna 2 - do obsady dołączyła Florence Pugh

"Diuna" zakończyła już swój pobyt w kinie, obecnie możemy ją zobaczyć na HBO Max, a twórcy czekają teraz na Oscary. Jak podaje portal Deadline, nie siedzą jednak bezczynnie - ruszyła już pre-produkcja, a producenci negocjują kontrakt z Florence Pugh.

Według źródeł portalu, aktorka ma się wcielić w księżniczkę Irulan Corrino, najstarszą córkę imperatora Shaddama Corrino IV. Tym samym dołączyłaby do obsady, w której są już Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, czy Josh Brolin.

Na razie informacja nie została oficjalnie potwierdzona. Irulan w oryginalnych powieściach zostaje żoną Paula Atrydy. Ich małżeństwo jest jednak zaaranżowane z politycznych względów, bo sam władca Arrakis oddał serce swojej konkubinie Chani.

Jeśli chodzi zaś o Florence Pugh, to nominowana do Oscara aktorka obecnie pracuje nad filmem "Oppenheimer" Christophera Nolana, w którym wystąpią m.in. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon i Robert Downey Jr., a niedawno skończyła zdjęcia do "The Wonder" od Netflix.

Film "Diuna 2" ponownie stworzy oczywiście Denis Villeneuve, czyli reżyser, producent oraz współscenarzysta pierwszej części.

Produkcja ma zadebiutować tylko w kinach, a nie hybrydowo, jak pierwsza odsłona. Według Deadline to był jeden z warunków sfinansowania kontynuacji (bowiem wyniki finansowe "Diuny" nie są specjalnie spektakularne).

Film "Diuna 2" ma zadebiutować w kinach 20 października 2023 roku.