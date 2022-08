Gwiazda "Pocahontas" została aresztowana. Co przeskrobała odtwórczyni głównej roli?

Odtwórczyni głównej roli w filmie "Pocahontas" Irene Bedard trafiła do aresztu. Za co aktorka została zatrzymana przez policję?

Gwiazda Pocahontas trafiła do aresztu

Jak podaje E! News, 19 sierpnia 2022 roku policja z miasta Xenia w Ohio aresztowała 55-letnią Irene Bedard. Kobieta użyczała głosu tytułowej bohaterce filmu animowanego "Pocahontas".

Bedard została zatrzymana przez dwóch policjantów, którzy byli świadkami zakłócania przez nią porządku publicznego. Aktorka kłóciła się z inną osobą, a następnie wyszła z krzykiem na ulicę, ignorując przejeżdżające pojazdy. W raporcie policjantów zanotowano również, że od Bedard czuć było "silny zapach alkoholu".

Dziennikarze portali dotarli do raportu sporządzonego po zatrzymaniu aktorki:

Zapytana, czy dzisiaj coś wypiła, odpowiedziała, że nie. Dodała jednak szybko, że wczoraj wypiła całą butelkę wódki. Próbowaliśmy nakłonić ją do tego, by dała nam imię kogoś, kto mógłby przyjść i się nią zaopiekować, ale na próżno. Zaproponowałem też, że zabiorę ją do szpitala. Powiedziała, że szpital jej nie pomoże.

Z relacji policji wynika, że temperament Bedard "zmieniał się gwałtownie" w trakcie rozmowy. Aktorka miała "szybko zdenerwować się i rozpłakać", a następnie rozgniewana na policjantów z powodu poprzedniego zajścia, w którym według niej policja jej nie pomogła, Bedard wycofała się w stronę dużego okna, krzycząc na oficerów. Wówczas została natychmiast aresztowana.

Policjanci potwierdzili, że kobieta odmawiała zadzwonienia do kogoś, kto mógłby ją odebrać z aresztu. Kiedy założono jej kajdanki, szarpała się z funkcjonariuszami. Odmawiała też współpracy podczas prowadzenia jej do radiowozu. Z tego powodu trafiła do aresztu w Green County.

Raport potwierdza też, że policjanci natknęli się na Bedard z powodu zgłoszenia, które dostali tego samego dnia - według niego, w krzakach znaleziono nieprzytomną kobietę pasującą do rysopisu aktorki.

Incydent z sierpnia 2022 roku to nie jest jedyny problem prawny Bedard w ostatnim czasie. W listopadzie 2020 roku została aresztowana dwa razy w ciągu trzech dni za domniemaną przemoc domową, napaść, zakłócanie porządku, stawianie oporu przy aresztowaniu i uszkodzenie mienia. Za drugim razem przyczyną było domniemane zakłócanie porządku.