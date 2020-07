Gwiazda "Stranger Things" biseksualną oszustką w nowym thrillerze Netfliksa

"The Girls I've Been" to nadchodzący thriller Netfliksa, którego producentami są Millie Bobby Brown (Jedenastka w "Stranger Things") i Jason Bateman (Marty Byrde w "Ozark"). Millie zagra również główną rolę.

"The Girls I've Been" - o czym będzie?

Główną bohaterką będzie młoda dziewczyna imieniem Nora O'Malley. Jako córka zawodowej kanciarki, dziewczyna oszustwo ma niemalże w genach. Gdy jej matka wpada, dziewczyna ratuje się ucieczką. Następnie, przez 5 lat, żyje niczym porządna obywatelka. Gdy jednak ona, jej dziewczyna i były chłopak znajdują się w gronie zakładników podczas napadu na bank, dziewczyna zmuszona jest wykorzystać swoje stare zdolności, by ocalić najbliższych.

Film jest ekranizacją powieści autorstwa Tess Sharpe, która ukaże się w tym roku. Na obecną chwilę nie wiadomo, kto zajmie stołek reżyserski i kiedy "The Girls I've Been" trafi do biblioteki Netfliksa.