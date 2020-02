Gwiazda serialu "Spartakus" dołączyła do obsady "Matriksa 4". Czy wcieli się w młodą Trinity?

Z tygodnia na tydzień docierają nowe informacje na temat obsady czwartej części "Matriksa". Według najnowszych doniesień, w filmie zobaczymy aktorkę znaną z seriali "Spartakus" i "Kraina bezprawia". Chodzi o Ellen Hollman. W kogo się wcieli?

"Matrix 4" - Ellen Hollman jako Trinity?

Informację na temat nowej aktorki w "Matriksie 4" podał portal The Wrap. Na razie nie zdradzono, w kogo wcieli się Hollman, ale tożsamość jej tajemniczej postaci można wywnioskować z pewnych istotnych szczegółów. Aktorka nie tylko jest mistrzynią Jiu Jitsu. Ostatnio zmieniła fryzurę, prawdopodobnie do nowej roli. Do tej pory Hollman słynęła z długich blond włosów. Niedawna metamorfoza spowodowała, że nie tylko je skróciła, ale również pofarbowała na czarno.

Z tych dwóch powodów wielu fanów zasugerowało, że Hollman mogła dostać rolę młodej Trinity, który w oryginalnej trylogii grała Carrie-Anne Moss. Gwiazda pierwszego "Matriksa" również wystąpi w nowym filmie, ale od dawna krążą informacje o obecnych w fabule młodych wersjach głównych bohaterów. Niewykluczone więc, że Hollman rzeczywiście wystąpi w roli ukochanej Neo z przeszłości.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Za reżyserię czwartej części "Matriksa" odpowie Lana Wachowski. Oprócz Carrie-Anne Moss, do serii powrócą również Keanu Reeves, który ponownie zagra Neo oraz Jada Pinkett Smith w roli Niobe. Wśród nowych nazwisk pojawią się między innymi Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Max Riemelt, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Brian J. Smith, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra oraz Yahya Abdul-Mateen II, który według niepotwierdzonych informacji wcieli się młodego Morfeusza. Obecnie trwają zdjęcia do "Matriksa 4". Premiera filmu została zaplanowana na 21 marca 2021 roku.

