"Gwiazdeczki" - prezes Netfliksa broni filmu oskarżonego o dziecięcą pornografię

Co jakiś czas pojawiają się produkcje filmowe, które wzbudzają kontrowersję wśród widzów. Z tego powodu twórcy są nawet czasami pociągani do odpowiedzialności karnej. Ostatnim tego typu tytułem są "Gwiazdeczki" znane również jako "Cuties" - francuska produkcja Netfliksa, którą oskarżono o propagowanie dziecięcej pornografii.

"Gwiazdeczki" - Netflix broni kontrowersyjnego filmu

Na początku października 2020 roku znowu było głośno o "Gwiazdeczkach" - produkcji, która już na etapie promocji wzbudzała dużo silnych emocji. Tym razem chodziło jednak o oskarżenie filmu o propagowanie dziecięcej pornografii, które oficjalnie trafiło do sądu najwyższego w stanie Teksas.

Według oskarżenia Netflix "świadomie promuje materiały wizualne, przedstawiające lubieżną prezentację genitaliów, lub części łonowej ubranego lub częściowo ubranego dziecka, które w momencie tworzenia materiału miało mniej niż 18 lat, co namawia do lubieżnego zainteresowania seksualnego i nie ma żadnej poważnej wartości, literackiej, artystycznej, politycznej ani naukowej".

Jak do tych słów odnosi się jedna z osób, które będą odpowiadać za emisję "Gwiazdeczek" przed sądem? Prezes platformy stremingowej - Ted Sarandos skomentował stawiane mu zarzuty.

" Uważam, że jest to film bardzo niezrozumiany przez niektórych widzów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To trochę zaskakujące, że w 2020 roku w Ameryce toczy się dyskusja na temat cenzurowania filmów. To historia reżyserki, a film został bardzo dobrze przyjęty na festiwalu Sundance. Grano go w kinach w całej Europie i nie wywoływał żadnych kontrowersji. "

Oskarżenie z hrabstwa Tyler to nie jedyne oficjalne zażalenie z Teksasu dotyczące filmu. Republikański senator Ted Cruz napisał list do prokuratora generalnego Williama Barra, w którym poprosił, by Wydział Sprawiedliwości przyjrzał się "Gwiazdeczkom" pod kątem prawnym.

" [Film "Gwiazdeczki"] seksualizuje młode dziewczyny, między innymi poprzez sceny taneczne, które symulują czynności seksualne i scenę, w której odsłonięto nagie piersi nieletniej. Wzywam Departament Sprawiedliwości do zbadania produkcji i dystrybucji tego filmu w celu ustalenia, czy Netflix, jego kadra kierownicza lub osoby zaangażowane w realizację i produkcję "Gwiazdeczek" nie naruszyły żadnych przepisów federalnych dotyczących produkcji i dystrybucji pornografii dziecięcej. "

Oskarżono nie tylko Sarandosa, ale również drugiego szefa Netfliksa - Reeda Hastingsa. Jak zakończy się ta sprawa?

"Gwiazdeczki" - o czym jest film Netfliksa?

Produkcja jest debiutem reżyserki Maïmouny Doucouré. "Gwiazdeczki" to dramat o dorastaniu opowiedziany z perspektywy 11-letniej dziewczynki afrykańskiego pochodzenia z Francji, która zostaje uwięziona między tradycją kultury muzułmańskiej swojej rodziny a hiperseksualnym i skoncentrowanym na mediach społecznościowych współczesnym światem. Główna bohaterka postanawia się zbuntować i wraz z przyjaciółkami dołącza do wyzwolonej grupy tanecznej. "Gwiazdeczki" trafiły na Netflix 19 sierpnia 2020 roku. W rolach głównych wystąpiły Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas i Maïmouna Gueye.

