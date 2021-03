Gwiazdor "Bridgertonów" dołączył do Ryana Goslinga i Chrisa Evansa w filmie Netflix

Gwiazdor Bridgertonów w obsadzie nowego filmu braci Russo dla Netfliksa

Powiedzieć, że "Bridgertonowie" byli dla Rege-Jeana Page'a przełomowi, to jak nie powiedzieć nic. Aktor nie tylko załapał się do obsady wysokobudżetowych produkcji pokroju "Lochów i Smoków", czy opisywanego "The Gray Man", ale jest nawet (podobno) brany pod uwagę do roli Supermana. Krótko mówiąc - żyć, nie umierać.

Jak podaje Deadline, Page jest jednym z trzech znanych aktorów, którzy dołączyli niedawno do nowego filmu braci Russo. Oprócz gwiazdora "Bridgertonów", w obsadzie zobaczymy też Alfre Woodard ("Luke Cage", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów") oraz Billy'ego Boba Thorntona. W "The Gray Man" potwierdzono już udział m.in. Any De Armas, Wagnera Moury (Pablo Escobar z "Narcos"), czy wspomnianego Chrisa Evansa i Ryana Goslinga.

Widzimy więc, że bracia Russo nie bawią się w półśrodki i zamierzają przygotować dla Netfliksa film z rozmachem - produkcja ma mieć bowiem największy budżet w historii serwisu. To jednak nie powinno przytłoczyć duetu. W końcu mają na koncie mega blockbustery w postaci wspomnianej "Wojny bohaterów", czy dwóch części "Avengers".

Z tymi filmami łączą ich również nazwiska scenarzystów - chociaż skrypt przygotowali sami bracia Russo, to doszlifowali go Stephen McFeely i Christopher Markus, którzy popełnili scenariusze wszystkich opisywanych produkcji od Joe i Anthony'ego Russo.

"The Gray Man" powstał na podstawie debiutanckiej książki Marka Greany'ego o tym samym tytule. Gosling i Evans wcielą się w główne role: kolejno znanego mordercę na zlecienie Courta Gentry'ego (tytułowy Gray Man) oraz Lloyda Hansena, jednego z byłych współpracowników Gentry'ego. Ten będzie miał za zadanie schwytać niebezpiecznego zabójcę, którego zna ze wspólnego czasu w CIA.

Niestety, data premiery "The Gray Man" jest nieznana. Bracia Russo niedawno zrealizowali "Cherry" z Tomem Hollandem w roli głównej - produkcja ma zadebiutować na Apple TV+ już 12 marca 2021 roku.