Gwiazdor "Eternals" zdradził, którym filmem inspirował się przy tworzeniu swojej postaci. Będziecie zaskoczeni

Już za kilka miesięcy do kin trafi nowy film Marvel Studios - "Eternals". Produkcja opowie o nowej grupie kosmicznych superbohaterów, w których wcieli się gwiazdorska obsada. Jednym z aktorów grających nowego herosa jest Kumail Nanjiani. Gwiazdor "Doliny krzemowej" postanowił zdradzić kilka informacji na temat swojej postaci.

"Eternals" - Kumail Nanjiani o roli Kingo

Nanjiani zagra jednego z tytułowych Eternali o imieniu Kingo. Na razie bohaterowie i fabuła filmu jest owiana tajemnicą. Możemy bazować jedynie na przeciekach z planu i informacjach na temat komiksowych pierwowzorów Eternals.

Mimo to Nanjiani postanowił opowiedzieć co nieco na temat swojej najnowszej roli. O aktorze zrobiło się głośno, kiedy pokazał swoją fizyczną metamorfozę, której podjął się na potrzeby filmu.

Z powodu swojej przemiany Nanjiani był bohaterem sesji fotograficznej dla magazynu "Men's Health", w której odtworzył sceny ze swoich ulubionych filmów akcji.

Jednym z nich była "Szklana pułapka". Okazuje się, że słynna seria z Bruce'em Willisem w roli głównej była ważna dla Nanjianiego podczas tworzenia nowej roli. Opowiedział o tym w rozmowie z "Men’s Health".

" ["Szklana pułapka"] jest filmem w stylu "przeżyj albo giń" i "Eternals" też jest taką produkcją. Moją zagwozdką było, jak stworzyć żartobliwą postać, która jednak ma to napięcie i nie sprawia wrażenia, ciągłego robienia sobie jaj? "

Dla Nanjianiego rola w "Eternals" jest zawodowym wyzwaniem, ponieważ do tej pory aktor był raczej kojarzony z komedią. Chociaż w nowym filmie Marvela na pewno nie zabraknie wątków humorystycznych, przeważać będą sceny akcji. Z tego powodu gwiazdor musiał znaleźć złoty środek pomiędzy rozwiązaniami aktorskimi, do których był przyzwyczajony i zabiegami typowymi dla filmowych opowieści w stylu "zabili go i uciekł". Okazuje się, że postać Johna McClane'a była dla odtwórcy Kingo wzorem do naśladowania - twardziela o poczuciu humoru.

"Eternals" - kiedy premiera?

Gwiazdorską obsadę kolejnego filmu Marvela potwierdzono na San Diego Comic Con 2019. W produkcji oprócz Nanjianiego wystąpią również Richard Maden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Gemma Chan oraz Kit Harington (Dane Whitman/Black Knight). Reżyserką filmu została Chloé Zhao.

Film będzie drugą produkcją Fazy Czwartej MCU. Trafi do kin 6 listopada 2020 roku. Zanim zobaczymy "Eternals" na ekrany kin trafi solowy film opowiadający o jednej z założycielek Avengers - Black Widow. Film o Natashy Romanoff zobaczymy 1 maja 2020 roku.

