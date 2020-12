Gwiazdor "Gry o tron" zagra zdeformowanego superbohatera w reboocie kultowego horroru

Jeden z filmów tak złych, że aż dobrych doczeka się nowego wcielenia. Mowa o "Toksycznym mścicielu" znanym też pod oryginalnym tytułem "Toxic Avengers" od studia Troma. W roli głównej zobaczymy Petera Dinklage'a.

Peter Dinklage jako Toxic Avenger w nowej wersji kultowego horroru

Peter Dinklage dał się poznać jako aktor dzięki wielu różnorodnym rolom, ale największą popularność przyniósł mu udział w serialu "Gra o tron", w którym wcielał się w Tyriona Lannistera oraz epizody w dwóch filmach na podstawie komiksów Marvela - "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" oraz "Avengers: Infinity War". Niebawem sam zostanie superbohaterem, tyle że w horrorowej odsłonie.

Jak podaje Deadline, trwają prace nad rebootem kultowej serii "Toksyczny mściciel". Dinklage zagra głównego bohatera - Melvina Ferda, który jest pogardzanym i wyśmiewanym dozorcą. Sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy protagonista wpada do pojemnika z odpadami toksycznymi i zmienia się w Toxkiego - zdeformowanego superbohatera, zabijającego złoczyńców zamieszkujących miasteczko Tromaville.

Oryginalny "Toksyczny mściciel" zadebiutował w 1984 roku i stał się wizytówką Troma Entertainment - studia specjalizującego się w horrorach i thrillerach klasy B, które mają rzesze fanów miernego kina. Film stał się tak popularny, że wkrótce doczekał się kilku kontynuacji. Oryginał stworzyli Lloyd Kaufman i Michael Herz.

W 2018 roku prawa do filmu wykupiła wytwórnia Legendary, która od tego czasu pracuje nad wznowieniem serii. Kaufman i Herz będą zajmować się filmem z ramienia Tromy jako producenci. Za reżyserię odpowie Macon Blair ("I Don't Feel at Home in This World Anymore").Reboot ma być łagodniejszą wersją oryginału. Niewykluczone, że twórcy będą chcieli stworzyć "Toksycznego mściciela" w kategorii PG-13.

"Toksyczny mściciel" - o czym będzie reboot?

Nowa wersja filmu skupi się na wątkach, nieporuszonych w oryginale. Nowy "Toksyczny mściciel" opowie historię everymana, który zostaje wepchnięty do kadzi z toksycznymi odpadami, przekształca się w zmutowanego dziwoląga, a następnie musi zmienić się z odrzuconego wyrzutka w bohatera, walcząc z czasem, by uratować syna, przyjaciół i swoją społeczność przed złymi siłami. Na razie nie ujawniono, kto oprócz Dinklage'a wystąpi w filmie, ani kiedy możemy spodziewać się premiery rebootu.