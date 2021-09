Gwiazdor "Harry'ego Pottera" zasłabł podczas turnieju golfa

Tom Felton stracił przytomność podczas turnieju golfa

Jak podaje brytyjska prasa, aktor stracił przytomność podczas charytatywnego turnieju golfa z udziałem gwiazd. Na zdjęciach w sieci widzimy, jak był podtrzymywany przez swoich kolegów z zespołu, a następnie przeniesiony z dala od toru, gdzie otrzymał pomoc medyczną.

Na razie Felton nie skomentował sytuacji. Milczą również jego agenci/PR-owcy. Na temat nie zabrali głosu też organizatorzy Ryder Cup, dlatego trudno jest stwierdzić, w jakim stanie jest Tom Felton. Impreza odbyła się w stanie Wisconsin.

Ze zdjęć opublikowanych przez brytyjskie portale plotkarskie wynika, że Felton stracił przytomność, a następnie został otoczony przez swoich kolegów z drużyny, a pracownicy z toru podbiegli sprawdzić jego stan zdrowa. Niedługo potem został przeniesiony do wózka golfowego, gdzie się położył. Następnie został odwieziony poza teren toru. Wszystko to miało miejsce podczas treningu do faktycznego meczu.

Felton od jakiegoś czasu pojawia się podczas wydarzeń charytatywnych na terenie Wielkiej Brytanii i USA. Kilka miesięcy temu obchodził swoje 33. urodziny, świętując to wydarzenie z fanami na Twitterze, gdzie podziękował im za tyle lat wsparcia.

33 lata na tej ziemi - i jaki to był dobry czas - ale i tak mam dziwne poczucie, że najlepsze dopiero przede mną. Dziękuję wam za miłość, wsparcie i dobre poczucie humoru. Jest dobrze i niech tak zostanie - najlepiej przez kolejne 33!

Tomowi Feltonowi życzymy rychłego powrotu do zdrowia!