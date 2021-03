Gwiazdor "Harry'ego Pottera" o kulisach kręcenia serii: "To było żenujące"

Rupet Grint, czyli odtwórca Rona Weasleya z "Harry'ego Pottera" dołączył do swoich kolegów z planu, by z okazji zbliżającego się 20-lecia pierwszej części serii, wspomnieć, czego najbardziej żałuje z okresu, gdy wcielał się w rudego czarodzieja.

Pod koniec 2021 roku minie dokładnie 20 lat, gdy świat po raz pierwszy zobaczył filmową adaptację słynnej serii autorstwa J.K. Rowling opowiadającej o przygodach młodego czarodzieja. Chociaż w tytułowego bohatera wcielił się Daniel Radcliffe, pozostała część dziecięcej obsady również zdobyła niemałą popularność i do dziś chętnie wchodzi w interakcję z fanami serii, by zdradzić sekrety z planu zdjęciowego.

Dla niektórych młodych aktorów praca na planie "Harry'ego Pottera" była sporym wycinkiem ich życia - filmy o Chłopcu, który przeżył, produkowano do roku 2021, a więc przez 10 lat. Odtwórcy młodocianych czarodziejów rośli więc wraz ze swoimi bohaterami, przeżywając z nimi okres nastoletni. A jak często w przypadku nastolatków bywa, dokonywali decyzji, których z perspektywy czasu się wstydzą. Tak właśnie było w przypadku Ruperta Grinta.

Gwiazdor "Harry'ego Pottera" w podcaście Armchair Expert opowiedział o tym, czego najbardziej żałuje z okresu kręcenia serii.

Na pewno były jakieś niezręczne etapy. Moje włosy w czwartej części są jednym to coś, czego najbardziej żałuję. Sięgały do ramion, nie wiem, miałem włosy dotąd. Myślę, że każdy przechodził fazę posiadania naprawdę długich piór. Twórcom się to podobało. Że to trochę "czarodziejskie". Przed kamerą w pewnym sensie przeszliśmy przez swego rodzaju okres dojrzewania... To było bardzo żałosne.