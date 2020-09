Gwiazdor "Lovecraft Country" zagra następcę Thanosa. Co obecność Kanga oznacza dla kinowego uniwersum Marvela?

W ciągu ostatnich lat nie powstał lepszy złoczyńca niż grany przez Josha Brolina Szalony Tytan Thanos. W filmie "Avengers: Endgame" położono kres jego terrorowi, co oznacza, że niebawem zadebiutuje nowy antagonista filmów Marvela. Według przewidywań ma być nim podróżujący w czasie Kang Zdobywca. Niepotwierdzone informacje mówią, że wcieli się w niego Johnathan Majors z serialu "Lovecraft Country".

"Ant-Man 3" - Johnathan Majors jako Kang?

Chociaż pandemia koronawirusa nieco przyhamowała rozwój MCU, twórcy powoli realizują swój plan dotyczący przyszłości filmów Marvela. Wśród tytułów, które będą miały premierę w najbliższych latach jest trzecia część "Ant-Mana". To właśnie w tej produkcji miałby zadebiutować Kang.

Jak podaje Deadline, do obsady "Ant-Mana 3" dołączył właśnie Johnathan Majors - aktor, którego kojarzą zapewne wszyscy fani serialu "Lovecraft Country". Według nowych informacji Majors ma grać jedną z głównych ról, co oznacza, że najprawdopodobniej wystąpi jako złoczyńca. Fani od dawna przewidywali, że kolejnym wrogiem filmowych superbohaterów będzie Kang. I ma to bardzo dużo sensu, ponieważ ten złoczyńca zdecydowanie przyczyniłby się do poszerzenia kinowego świata.

Kang Zdobywca - kim jest złoczyńca Marvela?

Kang zadebiutował w komiksie "Avengers" #8 z 1964 roku i był oczywiście dziełem Stana Lee i Jacka Kirby'ego. W komiksowym uniwersum Marvela jest potężnym podróżnikiem w czasie, który podbijał ludy z przeszłości i odległej przyszłości. Naprawdę nazywa się Nathaniel Richards i pochodzi z XXX wieku alternatywnej rzeczywistości, w której ludzkość nigdy nie weszła w okres średniowiecza. Jest jednym z najpotężniejszych przeciwników Avengers, ale walczył również z Fantastyczną Czwórką. Ma silne powiązania z tą drużyną, ponieważ jego odległymi przodkami są Reed Richards i Doctor Doom. Posiada też kilka odpowiedników z różnych epok, którzy wielokrotnie z nim walczyli, między innymi Immortusa, Iron Lada czy Scarlet Centuriona.

Twórcy filmowi mogliby wykorzystać wątki z komiksowej biografii Kanga i odpowiednio je zmodyfikować, by wprowadzić dwie nowe długo wyczekiwane drużyny superbohaterów - Fantastyczną Czwórkę oraz Young Avengers. W przypadku obu tych grup pełnił ważną rolę, więc niewykluczone, że "Ant-Man 3" będzie filmem przełomowym dla MCU. Na razie jednak twórcy milczą na temat tych domysłów.

"Ant-Man 3" - kiedy premiera?

Nowa część przygód Scotta Langa i Hope van Dyne należy do filmów z Fazy Czwartej, którą rozpocznie "Black Widow". W filmie, który ponownie wyreżyseruje Peyton Reed, poza Majorsem zobaczymy Paula Rudda, Evangeline Lilly i Michaela Douglasa. Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Wiadomo, że zdjęcia mają ruszyć latem 2021 roku, więc jeszcze na niego poczekamy.

