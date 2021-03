Gwiazdor Netflixa zagra Supermana? Fani "Bridgertonów" znaleźli odtwórcę nowego Człowieka ze Stali

Przedstawiciele Warner Bros. potwierdzili, że J.J Abrams i Ta-Nehisi Coates za nowy film o Supermanie. Produkcja ma być rebootem, a więc prawdopodobnie w tytułowej roli nie zobaczymy Henry'eo Cavilla. W sieci pojawiła się propozycja aktora, który mógłby wcielić się w Człowieka ze Stali. Czy Rege-Jean Page nadaje się do tej roli?

Serial Netflixa "Bridgertonowie" w ciągu ostatnich kilku tygodni cieszy się niezwykłą sławą na całym świecie. Mimo że popularność produkcji powoli się wypala z powodu tytułów konkurencji, aktorzy występujący w hicie platformy zostali w pamięci widzów.

Z tego powodu wielu internautów widzi nowe wcielenie Supermana w gwieździe "Bridgertonów". Według domysłów nowy Człowiek ze Stali będzie czarnoskóry. I chociaż do niedawna faworytem w roli Calvina Ellisa był Michael B. Jordan, fani znaleźli kolejnego kandydata. Na Twitterze pojawiło się wiele wpisów, których autorzy przekonują, że Rege-Jean Page jest idealny do roli ikony DC.

Ponieważ wygląda na to, że robią czarnego Superman, myślę, że prawdopodobnie Rege-Jean Page będzie brany pod uwagę. Ma dopiero 30 lat, jest seksowny i myślę, że po pandemii skłoniłby kobiety do powrotu do kin. W tej kwestii jest na poziomie Jasona Momoy.

Rege to mój typ do roli nowego Bonda, ale tak, dodajcie go do listy potencjalnych aktorów Supermana/Val Zoda.