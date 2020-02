Gwiazdor "Star Wars" chciał zabić Baby Yodę i płakał pod prysznicem po premierze IX części

Pierwszy odcinek "The Mandalorian" przedstawił widzom przesłodkiego Baby Yodę, który z miejsca stał się bohaterem internetu. Wielu fanów stwierdziło, że to własnie uroczy stworek jest "zbawicielem" dla Star Wars, ponieważ niemal wszyscy zgodnie stwierdzili, że Baby Yoda jest świetny. Wygląda jednak na to, że gwiazdor nowej trylogii "Gwiezdnych wojen" należy do znacznej mniejszości.

Oscar Isaac chciał zabić Baby Yodę

Oscar Isaac pojawił się na rozdaniu nagród Akademii Filmowej, gdzie porozmawiał z reporterem MTV News. Aktor powiedział, że musiał porozmawiać z reprezentantem portalu, ponieważ zrobił "minkę smutnego Baby Yody". Dziennikarz odpowiedział, że gdy rozmawiali kilka tygodni wcześniej, Isaac jeszcze nie widział Baby Yody. Od tamtego czasu sytuacja uległa zmianie i teraz Oscar Isaac powiedział, że nie polubił postaci:

" To prawda, nie widziałem go. Ale potem zobaczyłem Baby Yodę i chciałem go zabić, więc nie wiem, jak to świadczy o twojej twarzy. "

Ten sam reporter zapytał go również o reakcję na słabe oceny "Gwiezdnych wojen IX". Isaac przyznał, że fani mieli wiele rzeczy do powiedzenia, tak jak w przypadku poprzedniego epizodu. Krytyka jednak niespecjalnie go poruszyła, chociaż przyznał, że uronił łezkę pod prysznicem:

" Wiesz, sytuacja była podobna przy ostatnim filmie. Znasz fanów - to znaczy wiele, dla wielu ludzi. Powiem tak: czy trochę płakałem pod prysznicem? Definitywnie. "

Oprócz Oscara Isaaca w "Gwiezdnych wojnach IX" pojawili się m.in. Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher, a także powracający Ian McDiarmid. Film pojawił się w kinach 20 grudnia 2019 roku.