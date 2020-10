Gwiazdor "The Boys" jako nowy Wolverine? Jak aktor wyglądałby w roli X-Mana?

Przez niemal 20 lat w jednego z najbardziej rozpoznawalnych członków X-Men wcielał się Hugh Jackman. Wraz z premierą filmu "Logan", aktor pożegnał się z rolą Wolverine'a. Niebawem mutanci mają dołączyć do kinowego uniwersum Marvel Studios. Fani zachodzą w głowę, kto zastąpi Jackmana. Wśród kandydatów pojawił się aktor znany z serialu "The Boys". Powstała nawet grafika ukazująca go jako Wolverine'a.

Wolverine - Antony Starr zastąpi Hugh Jackamana?

Dla wielu miłośników komiksów Marvela Jackman nie był idealnym wyborem do roli Rosomaka, ale dla osób nieprzykładających wagi do wiernego trzymania się komiksowego oryginału australijski aktor był uosobieniem słynnego X-Mana. Gwiazdor zakończył swoją przygodę z rolą i prawdopodobnie niebawem ktoś zajmie jego miejsce.

Do tej pory na liście potencjalnych następców Jackmana pojawiło się wiele nazwisk. Wśród nich znalazł się Antony Starr, który ostatnimi czasy zasłynął rolą innego superbohatera - Homelandera z adaptacji komiksu "The Boys". Parodia Kapitana Ameryki i Supermana w jednej osobie jest swego rodzaju antagonistą tytułowej drużyny tajnych agentów, nadzorującej herosów w rajtuzach. Zdaniem wielu widzów Starr powinien wcielić się w Wolverine'a, co tylko udowadnia fanart, przedstawiający aktora w stroju X-Mana.

Użytkownik spdrmnkyxxiii stworzył grafikę, która przekona wszystkich nieprzekonanych. Starr otrzymał charakterystyczną fryzurę i długie bokobrody, ikoniczne pazury oraz kostium, nawiązujący swoim projektem do Wolverine'a z uniwersum Ultimate. Całość prezentuje się naprawdę znakomicie.

Czy aktor pasuje do tej roli? Tak Nie wiem Nie

X-Men w MCU

Czy Starr rzeczywiście wcieli się w Wolverine'a? Czy Logan w ogóle pojawi się w filmach Marvel Studios? Na razie na temat dołączenia mutantów do MCU nie wiemy praktycznie nic. Kevin Feige jedynie potwierdził, że kiedyś do tego dojdzie. Nie wiadomo jednak kiedy i w jakim kierunku pójdą twórcy. Równie dobrze mogą zrezygnować z oklepanych mutantów i wprowadzić do kinowego uniwersum Marvela mniej znane postacie z komiksów. Fani X-Men mogą więc na razie jedynie teoretyzować.

Zobacz też: Jak będą wyglądać X-Men, kiedy dołączą do kinowego uniwersum Marvela?