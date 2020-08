Gwiazdor "The Mandalorian" zagra z Nicolasem Cage'em w filmie o Cage'u

Jak podaje portal The Wrap do bardzo dziwnego projektu o Nicolasie Cage'u dołączył właśnie kolejny znany aktor, a mianowicie Pedro Pascal. Co ciekawe, gwiazdor "The Mandaloriana" i "Narcos" zagra rolę psychopatycznego fana, który więzi aktora w swoim domu.

Pedro Pascal w obsadzie filmu

"The Unbearable Weight of Massive Talent" opowie o fikcyjnej wersji Nicolasa Cage'a, który jest zapomnianym, niespełnionym i biednym gwiazdorem. Nagle dostaje propozycje zarobienia miliona dolarów, gdy na swoje urodziny zaprasza go jego największy fan. Cage postanawia przyjąć ofertę - to wtedy zaczynają się problemy. Pascal wciela się w rolę super-fana, który zagraża życiu aktora. Cage żeby przetrwać musi odgrywać różne role ze swojej przeszłości.

Reżyserem filmu został Tom Gormican, który wraz z Kevinem Ettenem napisał również scenariusz produkcji "The Unbearable Weight of Massive Talent". Producentami filmu są Kevin Turen, Kristin Burr oraz Mike Nilon. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć już jesienią 2020 roku.

Pascal i Cage na jednym ekranie to może być bardzo ciekawe połączenie dwóch odmiennych osobowości - gwiazdor "The Mandalorian" znany jest raczej ze stoickiej, dość stonowanej gry aktorskiej. Cage jest natomiast wulkanem energii. To może być naprawdę dobry film. Niestety, data premiery jest nieznana.