Gwiazdor "The Walking Dead" zagra Scrooge'a w adaptacji "Opowieści wigilijnej"

Gwiazdor "The Walking Dead" Andrew Lincoln zagra Ebezenera Scrooge'a w nadchodzącej adaptacji "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa. Ta zostanie odegrana w bristolskim teatrze The Old Vic. Reżyserem produkcji jest Matthew Warchus (ma na koncie m.in. musical na podstawie "Mathildy" Mary Shelley), a adaptację przygotował Jack Thorne (odpowiedzialny za dramat "Harry Potter i Przeklęte dziecko").

Andrew Lincoln zagra Scrooge'a w Opowieści wigilijnej

Sama sztuka ma być odgrywana w okresie 12-24 grudnia. Oprócz Lincolna w obsadzie pojawiają się członkowie poprzednich obsad - "Opowieść wigilijna" według Thorne'a i Warchusa jest bowiem odgrywana w The Old Vic od 2017 roku, a od 2019 roku była również wystawiana na Broadwayu.

W tym roku "Opowieść wigilijna" z Andrew Lincolnem ma być pełnowymiarowym show z występami muzyków, normalnym oświetleniem, zmieniającą się scenografią i obsadą zawierającą 18 aktorów. Oprócz tego w realizacji pomaga 80 freelancerów, zachęconych do współpracy przez pandemię koronawirusa.

Twórcy zapowiadają, że ma to być jedna z największych produkcji teatralnych w okresie pandemii, a sama sztuka w poprzednich latach zdobywała dobre oceny i została obejrzana przez ponad 250 tysięcy osób na przestrzeni 3 lat od jej powstania. Wynik robi wrażenie.

Wrażenie, aczkolwiek pozytywne, robi też cena biletu - te zaczynają się już od 10 funtów. Przedsprzedaż biletów na "Opowieść wigilijną" rusza już 9 listopada, a te będą dostępne na oficjalnej stronie teatru The Old Vic.