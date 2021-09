Gwiazdorzy "Władcy Pierścieni" wspierają Włocha, który... chce zostać pierwszym na świecie Hobbitem

Włoski szef kuchni chciałby odtworzyć Shire w prawdziwym świecie, co jest absolutnie cudownym marzeniem. Zebrał już nawet wsparcie od Elijah Wooda, Seana Astina i Billy'ego Boyda, którzy wcielali się kolejno we Frodo, Sama i Pippina.

Gwiazdy Władcy Pierścieni wspierają fana w staniu się prawdziwym Hobbitem

Opisywany mężczyzna nazywa się NIcolas Gentile i jego marzeniem jest zbudowanie prawdziwego Shire - takiego, które zawiera hobbicie nory ("ale nie szpetna, wilgotna i brudna dziura, cuchnąca i pełna robactwa, ani też sucha, pusta, piaszczysta dziura, w której nie ma nawet na czym przysiąść ani co przekąsić. To była nora hobbita, co oznacza wszelkie wygody") i własny pub.

Mężczyzna zaczął budowę Hobbitonu i na swoim profilu na Instagramie MyHobbitLife chwali się tym, co udało się już stworzyć. Widzimy domki zrobione na modłę hobbicią, świetnie odwzorowane stroje, a nawet imprezy w stylu znanym z początku pierwszej części filmowej trylogii. Całość robi ogromne wrażenie:

O istnieniu się tego prawdziwego Shire dowiedzieli się niedawno odtwórcy jedni z głównych ról we "Władcy Pierścieni" - Elijah Wood, Sean Astin i Billy Boyd. Aktorzy wcielający się w hobbitów byli pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się przygotować mężczyźnie. Jak powiedział Wood:

To co robisz jest niesamowite! Kostiumy i domki są dokładnie takie same, jak pamiętam z planu!

Astin dodał:

Twoja pasja jest niesamowita! Naprawdę to robisz - prawdziwe Shire w Italii. Niesłychane.

Gentile wytłumaczył swoją decyzję w jednym ze swoich filmików:

Zawsze kochałem książki i filmy fantasy, Lochy i Smoki oraz gry wideo. Ale w pewnym momencie swojego życia poczułem, że przeżywam czyjeś przygody, a nie swoje. Postanowiłem, że chciałbym przeżyć swoje życie jak postać z tych filmów i książek, które tak kocham.

Całość definitywnie robi ogromne wrażenie i dla nas, jako Europejczyków, odwiedzenie Shire we Włoszech jest zdecydowanie prostszym rozwiązaniem, niż podróż do Nowej Zelandii. Nicolasowi i wszystkim jego przyjaciołom oraz pomocnikom życzymy powodzenia w realizowaniu tego pięknego marzenia.

Natomiast Ci, którzy wolą przeżywać przygody ze swojego domowego zacisza, będą mogli powrócić do Śródziemia już we wrześniu 2022 roku, kiedy to na Amazon Prime Video pojawi się serial "Władca Pierścieni".