Gwiazdor Władcy Pierścieni zdradził, że jeden z orków był inspirowany Weinsteinem

Niedawno Elijah Wood pojawił się w podcaście Armchair Expert Daxa Sheparda, w którym opowiedział w sporych szczegółach o tym, jak powstawały filmy z serii "Władca Pierścieni". Wood zdradził naprawdę dużo detalów na temat produkcji - wśród nich pojawiły się m.in. przeszkody, które Weinstein postawił na drodze Peterowi Jacksonowi, który chciał zrealizować film dla innej wytwórni, niż Miramax.

Jackson bardzo nie lubił producenta, więc postanowił oddać mu "hołd" w jednym z filmów:

To zabawne, bo ostatnio o tym gadaliśmy z chłopakami. Dom Monaghan i Billy Boyd założyli podcast The Frienship Onion i ostatnio ich gościem był Sean Astin. Zapytali go o pierwsze wspomnienie, które miał z planu i ogólnie Nowej Zelandii. Opowiedział, że największe wrażenie zrobiły na nim maski orków - a jedna z nich była zaprojektowana, żeby wyglądała jak Weinstein! To miało być takie "pier*ol się w jego stronę". Teraz już możemy o tym gadać, bo typ siedzi k*rwa w pierdlu. Je*ać go.