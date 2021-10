Gwiazdor serialu "The Punisher" zagra teraz Wolverine'a? Absurdalne plotki

Jon Bernthal zagra Wolverine'a? Interesujące doniesienia

Kilka lat temu Disney przejął studio filmowe 20th Century Studios, co spowodowało, że Marvel Studios otrzymało dostęp do postaci związanych wcześniej z Fox - chodzi tu oczywiście o "Fantastyczną czwórkę" oraz "X-Men". Wiemy, że Marvel ma już jakiś pomysł na pierwszą z drużyn, natomiast nadal tajemnicą pozostaje, co stanie się z Mutantami w MCU - zwłaszcza z najpopularniejszymi z nich.

W rolę Wolverine'a przez 17 lat wcielał się Hugh Jackman, więc zastąpienie go będzie absurdalnie trudnym zadaniem. Plotkuje się, że metalowe pazury mógłby przejąć Scott Eastwood, Tom Hardy, czy nawet Jon Bernthal. Ten ostatni pojawił się już w produkcjach Marvela, wcielając się w Punishera w serialach Netflixa.

Aktor niedawno porozmawiał z magazynem Forbes i w trakcie wywiadu wyznał, że raczej nie jest specjalnie zainteresowany granym kogokolwiek oprócz Punishera:

Zawsze patrzę na takie same kryteria - czy scenariusz mnie porusza? Z kim pracuje? Kim jest filmowiec, czy to ktoś, kogo uwielbiam? To stoi za każdą moją decyzją. Wiem czemu pytacie o Marvela, bo to jest bardzo ważne dla wielu ludzi. Ludzie kochają te postaci i mam z tego powodu ogromny szacunek. Ale mogę wam powiedzieć tak - Frank Castle jest w moich kościach.

Następnie Bernthal wyjaśnił, co ma konkretnie na myśli:

Sam jestem ojcem i mężem, więc rozumiem ból Franka, który to stracił. Łatwo mi z nim nawiązać kontakt, bo wiem, co może czuć. Oprócz tego absolutnie podziwiam żołnierzy i ich rodziny, wiem też, co Frank znaczy dla tych ludzi. Jeżeli pojawi się na horyzoncie coś nowego, to będę to oceniał sam.

Niestety, wygląda na to, że Jon Bernthal na razie nie będzie miał okazji powrócić do roli Franka Castle. A szkoda, bo był w niej świetny i kolejne przygody Punishera z aktorem w roli głównej byłyby bardzo wyczekiwane przez fanów - zwłaszcza, jeśli antybohater miałby dołączyć do szerszego MCU.