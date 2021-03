Gwiazdy "Harry'ego Pottera" na uroczym zdjęciu sprzed lat. Zobacz jak zmienili się aktorzy

Tom Felton - aktor, który wcielał się w znienawidzonego przez wszystkich fanów serii Draco Malfoya, postanowił zaprezentować w sieci zdjęcie wykonane ponad 20 lat temu. Widzimy na nim gwiazdy "Harry'ego Pottera".

"Harry Potter" - Emma Watson i Tom Felton na uroczym zdjęciu sprzed lat

Rok 2021 to ważna data dla miłośników kinowych adaptacji historii o młodym czarodzieju. W listopadzie tego roku minie równo 20 lat od premiery filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Z tego powodu Tom Felton od jakiegoś czasu zdradza fanom ciekawostki związane z powstawaniem produkcji.

Na Instagramie aktora pojawiło się kolejne interesujące zdjęcie. Widzimy na nim młode gwiazdy "Harry'ego Pottera". Oprócz odtwórcy Malfoya na fotografii znajdują się również Emma Watson, która grała Hermionę Granger oraz Alfred Enoch wcielający się w Deana Thomasa.

Z tego powodu Felton podpisał zdjęcie, posługując się emotikonami przedstawiającymi lwa i węża. Są to symbole domów, do których należeli bohaterowie stworzeni przez J.K. Rowling - lew należy do Gryffindoru, a wąż Slytherinu.

Mimo że Malfoy był postacią negatywną, fani uwielbiają Feltona za to, że bardzo często wchodzi z nimi w interakcję i zdradza interesujące szczegóły dotyczące powstawania serii "Harry Potter". Przykładem tego stanu rzeczy jest powyższa fotografia, która prawdopodobnie pochodzi z planu pierwszej części przygód młodego czarodzieja. Jak widać, dziecięcy aktorzy lubili spędzać ze sobą czas wolny od zdjęć. Post Feltona jest też okazją, by zobaczyć, jak zmienili się odtwórcy uczniów Hogwartu. Płynie z niego też smutny wniosek - czas leci nieubłaganie i film, który dopiero co wszedł do kin, niebawem skończy 20 lat.

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - 20. lecie filmu

Czy w dobie pandemii koronawirusa gwiazdy i twórcy pierwszej części "Harry'ego Pottera" postanowią zorganizować spotkanie po latach? Niewykluczone, że tego typu wydarzenie będzie miało miejsce, ale jeśli do niego dojdzie, odbędzie się prawdopodobnie w wersji online. Na razie jednak nie ma żadnych informacji na ten temat, więc reunion osób związanych z filmem "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" jest na razie w sferze domysłów.