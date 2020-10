Gwiazdy "Harry'ego Pottera" spotkają się po latach? Jeden z aktorów nie ma wątpliwości

Trudno w to uwierzyć, ale filmy o Harrym Potterze niebawem będą obchodzić 19. rocznicę premiery. Czy z tej okazji gwiazdy "Harry'ego Pottera" spotkają się, by uczcić to wydarzenie?

"Harry Potter" - reunion serii filmów o młodym czarodzieju

Na "Harrym Potterze" wychowało się całe pokolenie czytelników książek J.K. Rowling oraz widzów, filmów Warner Bros., które powstały podstawie literackiej serii. Kinowe adaptacje mimo upływu wielu lat od ich premiery, wciąż mają wielu fanów, którzy ekscytują się informacjami na temat gwiazd serii.

Jedną z nich jest Tom Felton - odtwórca Draco Malfoya, który wystąpił we wszystkich ośmiu filmach z serii "Harry Potter". Felton słynie z tego, że jest bardzo przychylnie nastawiony do fanów młodego czarodzieja i często wchodzi z nimi w interakcje. Nie inaczej jest tym razem - tuż przed 19. rocznicą filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Aktor udzielił niedawno wywiadu dla Entertainment Tonight, w którym został zapytany o szczegóły obchodów magicznego święta.

Czy mimo pandemii koronawirusa gwiazdy "Harry'ego Pottera" spotkają się, by uczcić 19. rocznicę pierwszej części serii?

" Niedawno widziałem się z bliźniakami Weasley [Oliverem i Jamesem Phelpsami - przyp. red.]. Poszliśmy pograć w golfa. Często gadam z innymi kolegami z planu przez WhatsApp, utrzymuję z nimi kontakt i upewniam się, że wszystko jest w porządku. To było miłe spotkanie, tym bardziej że 14 listopada przypada 19. rocznica, więc planuję jakieś cyfrowe świętowanie… Spróbuję ponownie zmusić wszystkich staruszków z obsady do wspólnego świętowania, żeby uczcić ten dzień. "

Okazuje się, że fani "Harry'ego Pottera" mają na co czekać, bo coś na pewno się szykuje. W tym roku niestety tylko cyfrowo, ale kto wie, co twórcy i gwiazdy przygotują za rok, kiedy pierwsza część przygód Chłopca, Który Przeżył skończy 20 lat.

Fantastyczne zwierzęta 3 - kiedy premiera?

To nie jedyna gratka dla miłośników czarodziejskiego świata. Mimo że "Harry Potter" już się skończył, widzowie nadal mogą przeżywać niesamowite, magiczne przygody. Wszystko dzięki spin-offowi pod tytułem "Fantastyczne zwierzęta", którego trzecia część jest już realizowana przez twórców. Film ma trafić do kin już 12 listopada 2020 roku.

