Gwiazdy "Pulp Fiction" znowu razem. Samuel L. Jackson i John Travolta w świątecznej reklamie

Czy istnieje bardziej ikoniczny film niż "Pulp Fiction"? Nic dziwnego, że był przywoływany niezliczoną ilość razy przez różnego rodzaju twórców. Najnowsze odniesienie kultowej produkcji znajduje się w świątecznej reklamie, w której wystąpili gwiazdorzy "Pulp Fiction".

"Pulp Fiction" - Samuel L. Jackson i John Travolta w świątecznej reklamie

Twórcy reklam często łączą święta Bożego Narodzenia z klasycznymi produkcjami filmowymi. Co roku powstają nowe reklamówki, w których pojawiają się nawiązania do słynnych kinowych hitów.

W tym roku padło między innymi na jedno ze sławniejszych dzieł Quentina Tarantino. Firma Capital One postanowiła zaangażować do swojej świątecznej reklamy dwóch gwiazdorów "Pulp Fiction" - Samuela L. Jacksona i Johna Travoltę. Aktorzy wcielali się w niezapomnianych Julesa Winnfielda i Vincenta Vegę. Po 26 latach od premiery filmu Jackson i Travolta spotkali się w reklamie wirtualnych kuponów zniżkowych. Jak się zaprezentowali?

Travolta wcielił się w świętego Mikołaja, który przegląda internet w poszukiwaniu prezentów. Nagle wirtualne zakupy przerywa mu sam Samuel L. Jackson, który informuje siwego jegomościa o możliwości zaoszczędzenia przy pomocy kuponów Capital One. Zadowolony z siebie po udzieleniu porady aktor pyta Mikołaja, czy ten wykreślił go z listy niegrzecznych dzieci. Święty w odpowiedzi docieka, czy znany z niewyparzonego języka Jackson przestał przeklinać. Gwiazdor potwierdza, jednocześnie przecząc głową, na co mikołaj wybucha śmiechem, nie dowierzając mu.

Nawiązania do "Pulp Fiction" w świątecznej reklamie

Chociaż gwiazdorzy nie wcielają się w postacie z filmu Tarantino w trwającej 30 sekund reklamie pojawia się sporo nawiązań do "Pulp Fiction", które potrafi wyłowić tylko prawdziwy fan tego nieśmiertelnego tytułu. Przede wszystkim jednym z odniesień jest fryzura Mikołaja. Chociaż ma długą brodę i siwe włosy, można zauważyć podobieństwo do charakterystycznego uczesania Vincenta Vegi. Święty popija też napój przez słomkę, co jest bezpośrednio powiązane ze słynną sceną randki Vegi z Mią Wallace (Uma Thurman), podczas której para siorbała mleczne shake'i.

To jednak nie wszystko. Podczas spotkania z żoną gangstera, Vega miał na szyi element garderoby zwany bolo tie. Bystre oko zauważy, że Mikołaj ma ten gadżet na swojej liście zakupów. Poza tym Samuel L. Jackson nosi czarną koszulkę z wielkim hamburgerem i napisem "Happy Holidays With Cheese", co bezpośrednio odnosi się do jednej ze słynniejszych scen z "Pulp Fiction" - rozmowy Vincenta i Julesa o fast foodach.

Twórcy reklamy naprawdę się postarali, by zadowolić fanów "Pulp Fiction". Pamiętajmy, że zbliżamy się dopiero do połowy listopada. Jakie naszpikowane nawiązaniami do filmów reklamy czekają nas w kolejnych tygodniach? Przekonamy się niebawem.

