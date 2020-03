HBO GO – kwiecień – najciekawsze filmy

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i powszechną akcją #ZostańWDomu, platformie streamingowej HBO GO udało się przyspieszyć kilka premier najbardziej oczekiwanych tytułów.

1. "Pewnego razu w Hollywood"

Film nagrodzony dwoma Oscarami oraz trzema Złotymi Globami to produkcja, będąca hołdem dla kina lat 60. i tamtych czasów jako takich w ogóle. Film przygląda się pracy gwiazdora serialowego i jego kaskadera, gdy ci próbują przedostać się do upragnionego świata kina. W tle natomiast rozgrywają się dramatyczne wydarzenia z udziałem Romana Polańskiego i Sharon Tate.

Film pojawi się na platformie już jutro, tj. w środę 1 kwietnia.

2. "Pełzająca Śmierć"

Nietypowy horror, w którym bohaterowie uciekać będą przed krwiożerczym aligatorem podczas potężnego huraganu, który zalewa połowę miasta. Film, podobnie jak obraz Tarantino miały zadebiutować w połowie miesiąca, ale udało się przyspieszyć datę ich premiery.

Film pojawi się na platformie już jutro, tj. w środę 1 kwietnia.

3. „Zła edukacja”

Bazująca na faktach opowieść o nauczycielu, któremu udało się wyciągnąć z funduszu przeznaczonego na szkoły publiczne aż 11 mln dolarów. W rolach głównych Hugh Jackman i Alison Jenney.

Film trafi na platformę HBO GO w niedzielę 26 kwietnia.

4. „Shazam!”

Adaptacja komiksu DC, opowiadająca o młodym chłopaku, który nagle otrzymuje moce superbohatera. Z początku zupełnie nie wie, jak je wykorzystać, więc bawi się nimi i testuje bez żadnych ograniczeń. Kiedy jednak jego miasteczku zaczyna grozić niebezpieczeństwo, chłopiec szybko będzie musiał dorosnąć i stanąć na wysokości zadania.

Film trafi na platformę HBO GO w niedzielę 26 kwietnia.

HBO GO – kwiecień – seriale

5. „Co robimy w ukryciu”

Serial "Co robimy w ukryciu" bazuje na filmie Taiki Waitiego o tym samym tytule.To opowieść o zwyczajnym życiu grupy wampirów, żyjących w Nowej Zelandii. Siłą oryginału był niecodzienny humor oraz paradokumentalny styl. Serial przygląda się głównym bohaterom z nieco innej strony, a sam reżyser „Thor: Ragnarok” i oscarowego „Jojo Rabbit” pojawia się na ekranie w niewielkiej roli w serialu.

Pierwszy sezon serialu pojawi się na HBO GO już w czwartek 2 kwietnia. Od 16 kwietnia natomiast, co tydzień premierowo odcinki 2. sezonu.

6. „Ucieczka”

Nowy komediodramat to dwójce dawnych znajomych, którzy od lat ze sobą nie rozmawiali. Zawarli jednak umowę, że gdy kiedykolwiek napiszą do siebie SMS-a o treście „Run” (pol. pol. „Uciekaj”, „Biegnij”), rzucą wszystko co robią i spotkają się w nowojorskim Grand Central Station i wyruszą we wspólną wyprawę po kraju. Film sygnuje swoim nazwiskiem producentka Phoebe Waller-Bridge, twórczyni seriali „Fleabag” i „Obsesja Eve”.

Pierwszy odcinek serialu pojawi się na HBO GO już 13 kwietnia. Kolejne – co tydzień.

7. "Mrs. America"

Świetne zapowiada się także miniserial „Mrs. America” z Cate Blanchett w roli głównej. To produkcja z zacięciem politycznym, opowiadająca o Ameryca przełomu lat 60. I 70., gdy trwały rozmowy nad wprowadzeniem Poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W tym tej najważniejszej, zakazującej dyskryminacji ze względu na płeć.

Blanchett wciela się natomiast w konserwatywną aktywistkę Phylis Schlafly, która sprzeciwia się wprowadzeniu zmian. Ta perspektywa pozwoli lepiej przyjrzeć się argumentom obydwu stron, a także zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat, w którym żyjemy.

Pierwsze trzy odcinki pojawią się na platformie HBO GO już w środę 15 kwietnia, równocześnie z amerykańską premierą. Kolejne odcinki – co środy.

To nie jedyne nowości, które HBO przygotowało dla swoich widzów w kwietniu. Pełną listę tytułów znajdziecie poniżej.

HBO GO – kwiecień – pełna lista nowości:

1 kwietnia

Mayans M.C., odc. 1-10 (cały sezon)

Mayans M.C. II, odc. 1-10 (cały sezon)

Zaufaj mi II, odc. 1-4 (cały sezon)

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 10

Pewnego razu… w Hollywood

Pełzająca śmierć

Przypadek 39

Muppety

Plan gry

2 kwietnia

Co robimy w ukryciu, odc. 1-10 (cały sezon)

Dave, odc. 6

Devs, odc. 6

Krzyżówkowe zagadki: Przeklęty klejnot

3 kwietnia

Lepsze życie IV, odc. 6

Młody Sheldon III, odc. 19

Tylko

Na planie

4 kwietnia

Syrena III, odc. 1-2 (wersja wyłącznie z napisami)

W potrzebie IV, odc. 9

Kontra: Sieć, odc. 8

Moi bracia

Star Trek

W ciemność. Star Trek

5 kwietnia

Współczesna rodzina XI, odc. 9

Dora i Miasto Złota

American Woman

Kłus

6 kwietnia

Westworld III, odc. 4

Czarny poniedziałek II, odc. 4

Utracone dzieci Atlanty, odc. 1

Axios III, odc. 4

Versus

Świadek

7 kwietnia

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 4

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 4

Kłamstwa II, odc. 6

Rodzice, odc. 7

8 kwietnia

Uwaga na goryla

9 kwietnia

Syrena III, odc. 1-2 (wersja z lektorem)

Dave, odc. 7

Devs, odc. 7

Wielkanocna niespodzianka

10 kwietnia

Sprawa idealna IV, odc. 1

Lepsze życie IV, odc. 7

4x4

Natręt

Na planie

11 kwietnia

Kontra: Sieć, odc. 9

Wszyscy bogowie w niebie

12 kwietnia

Współczesna rodzina XI, odc. 10

Oda do radości

Cud nieznanego świętego

13 kwietnia

Ucieczka, odc. 1

Obsesja Eve III, odc. 1

Niepewne IV, odc. 1

Westworld III, odc. 5

Czarny poniedziałek II, odc. 5

Utracone dzieci Atlanty, odc. 2

Forrest Gump

Wesele na końcu świata

14 kwietnia

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 5

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 5

Rodzice, odc. 8

15 kwietnia

Mrs. America, odc. 1-3

Syrena III, odc. 3 (wersja wyłącznie z napisami)

Kto zabił Lady Winsley?

16 kwietnia

Co robimy w ukryciu II, odc. 1-2

Syrena III, odc. 3 (wersja z lektorem)

Dave, odc. 8

Devs, odc. 8

Kot-o-ciaki, odc. 1-26

Zagadki Hailey Dean: Śmierć na receptę

Królestwo

17 kwietnia

Sprawa idealna IV, odc. 2

Lepsze życie IV, odc. 8

Na planie

18 kwietnia

Syrena III, odc. 4 (wersja wyłącznie z napisami)

Kontra: Sieć, odc. 10

Potwory

19 kwietnia

Współczesna rodzina XI, odc. 11

Miłosny rytm

Przemytnik

20 kwietnia

We’re Here, odc. 1

Ucieczka, odc. 2

Obsesja Eve III, odc. 2

Niepewne IV, odc. 2

Czarny poniedziałek II, odc. 6

Westworld III, odc. 6

Utracone dzieci Atlanty, odc. 3

Kosmiczna załoga

21 kwietnia

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 6

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 6

Rodzice, odc. 9

22 kwietnia

Mrs. America, odc. 4

Braterstwo

23 kwietnia

Syrena III, odc. 4 (wersja z lektorem)

Dave, odc. 9

Zathura - Kosmiczna przygoda

24 kwietnia

Co robimy w ukryciu II, odc. 3

Sprawa idealna IV, odc. 3

Lepsze życie IV, odc. 9

Na planie

25 kwietnia

Pusta widownia

Syrena III, odc. 5 (wersja wyłącznie z napisami)

26 kwietnia

Współczesna rodzina XI, odc. 12

Zła edukacja

Shazam!

Zabierz mnie w jakieś miłe miejsce

27 kwietnia

Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 1

Ucieczka, odc. 3

Obsesja Eve III, odc. 3

Niepewne IV, odc. 3

Westworld III, odc. 7

Utracone dzieci Atlanty, odc. 4

Krull

28 kwietnia

To wiem na pewno, odc. 1

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 7

Batwoman, odc. 17

Rodzice, odc. 10

29 kwietnia

Mrs. America, odc. 5

30 kwietnia

Co robimy w ukryciu II, odc. 4

Syrena III, odc. 5 (wersja z lektorem)

Dave, odc. 10

Kot-o-ciaki, odc. 27-52

