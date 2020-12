Nie masz pomysłu na pandemicznego sylwestra? Polecamy maraton filmowy z HBO GO. W przypadku ponad 50 tytułów to ostatnia szansa, by obejrzeć je w serwisie streamingowym.

HBO GO na nowy rok przygotowało mnóstwo fantastycznych premier, ale wraz z mijającym 2020 zdecydowało się też pożegnać sporo ciekawych tytułów. Zebraliśmy je w jednym miejscu, by ułatwić Wam sprawdzenie, co warto nadrobić, zanim bezpowrotnie zniknie z serwisu.

Najciekawsze tytuły, które znikną z HBO GO z końcem roku

Jeżeli jakimś cudem wciąż nie widzieliście "Przekrętu" z Bradem Pittem w roli głównej, koniecznie zobaczcie go jeszcze dziś wieczorem. Jeden z najlepszych filmów w karierze Guy'a Ritchiego zniknie z serwisu HBO GO, kiedy zegar wybije północ w nocy z 31 grudnia 2020 na 1 stycznia 2021. Podobny los czeka także oscarowego "Marzyciela", w którym główną rolę pisarza Jamesa Matthew Barriego zagrał Johnny Depp. Warto przypomnieć sobie także filmy "Sin City: Miasto grzechu" oraz "Watchmen: Strażnicy", gdyż ich też nie zobaczymy już na platformie HBO GO w styczniu 2021. Jeśli zaś chodzi o produkcje dla dzieci, dzisiejsze popołudnie polecamy im spędzić z oryginalnym animowanym "Dumbo" lub spin-offami "Krainy lodu" i "Toy Story". Jutro takiej możliwości już nie będzie.

HBO GO: pełna lista tytułów usuwanych 31 grudnia 2020

Co zniknie z HBO GO z końcem 2020 roku? Poniżej pełna lista filmów dostępnych do 31 grudnia 2020: