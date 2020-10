Top 10: Najstraszniejsze horrory na Halloween 2020. Jakie filmy grozy oglądać w święto duchów?

Jak spędzić Halloween 2020? Wygląda na to, że w tym roku nie ma mowy o upiornie dobrej imprezie, ani o zbieraniu cukierków od sąsiadów. Pandemia koronawirusa odmieni oblicze tego radosnego święta duchów. Skoro spędzimy Halloween w domu warto zorganizować sobie seans albo najlepiej cały maraton horrorów. Jaki film grozy obejrzeć w Halloween? Postanowiliśmy stworzyć listę 10 najstraszniejszych horrorów specjalnie na tę okazję!

Halloween 2020: Najstraszniejsze horrory na święto duchów

Poniżej znajdziecie subiektywną listę najlepszych horrorów na halloweenowy sens.

10. "Rec", reż. Jaume Balagueró, Paco Plaza (2007)

Na początek coś, co wpisuje się w panujący od wielu miesięcy klimat - epidemię. "Rec" to hiszpański horror, który łączy w sobie elementy historii o zombie i typowej opowieści o opętaniu. Główną bohaterką jest reporterka telewizyjna, która wraz z operatorem śledzi akcję strażaków wezwanych do nagłego wypadku.

Okazuje się, że odizolowanym od reszty świata budynku dzieje się coś przerażającego. Wkrótce kolejne osoby zostają przemienione w paskudne stwory żadne ludzkiej krwi. Całość utrzymana jest w manierze paradokumentu, co dodatkowo podkreśla realizm horroru.

9. "W lesie dziś nie zaśnie nikt", reż. Bartosz M. Kowalski (2020)

Jak horror to slasher, a jak slasher to... polska produkcja? Postanowiliśmy dać szansę rodzimemu kinu w tym zestawieniu, które chociaż raczej nie słynie z kina grozy, to zaczyna nieśmiało machać do widza ostrymi jak brzytwa szponami. Bartosz M. Kowalski, który wychował się na amerykańskich slasherach z lat 80. postanowił złożyć hołd temu nurtowi w kinie. Zamiast więc oglądać po raz kolejny klasykę, można sięgnąć po wszystkie słynne slashery w pigułce i to w dodatku po polsku.

Historia dzieje się na obozie dla nastolatków, którzy nie radzą sobie z uzależnieniem od urządzeń elektronicznych. Pozbawieni kontaktu ze światem dzielą się na małe grupki i ruszają w ciemny las, gdzie oczywiście czai się przerażające zło. Chyba nie trzeba wspominać, że nie wszyscy wyjdą z tej wakacyjnej przygody cało...

8. "Blade - wieczny łowca", reż. Stephen Norrington (1998)

W ciągu ostatnich lat kino superbohaterskie zdominowało Hollywood. Zanim jednak na ekranach pojawili się Avengers, widzowie mogli obejrzeć inną adaptację komiksów Marvela. I to taką, w której nie stroni się od krwi i brutalnej przemocy. Mowa oczywiście o serii "Blade" z Wesleyem Snipesem w roli tytułowej.

Jeśli więc lubicie herosów w rajtuzach i przy okazji jesteście fanami horrorów, "Blade" będzie dla Was idealnym wyborem. Główny bohater jest dampirem - pół-człowiekiem, pół-wampirem. Postanawia wykorzystać swoje nadludzkie zdolności i umiejętności w walce, by obronić ludzkość przed krewniakami ze strony ojca. Morze krwi gwarantowane.

7. "Duch", reż. Tobe Hooper (1982)

Czas na klasykę horroru o duchach. Nie ma chyba słynniejszego filmu o tej tematyce niż "Duch", który stał się ikoną tego typu historii i nie tylko inspiracją dla kolejnych twórców, ale również źródłem parodii w wielu prześmiewczych tekstach popkultury.

Z dzisiejszej perspektywy historia jest prosta i przewidywalna. Typowa amerykańska rodzina wprowadza się do nowego, wymarzonego domu na przedmieściu. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że zbudowano go na terenie dawnego indiańskiego cmentarza, co nie do końca odpowiada duchom rdzennych mieszkańców Ameryki. Mimo prawie 40 lat na karku film nadal posiada niepowtarzalny klimat grozy.

6. "Green Inferno", reż. Eli Roth (2013)

Propozycja dla prawdziwych smakoszy kina gore. Jeśli spodziewaliście się "Hannibal Holocaust", to nie tym razem. Postawiliśmy na nowszą odsłonę praktycznie tej samej krwawej, makabrycznej i drastycznej historii pełnej przemocy, kanibalizmu i odciętych kończyn.

Grupa eko-aktywistów wyrusza na wyprawę do Amazonii, by uratować zagrożone indiańskie plemię. Szybko okazuje się, że ratunku potrzebują przybysze, bo członkowie grupy niezwykle dobrze radzą sobie z potencjalnym zagrożeniem. Nie dla osób o słabych nerwach!

5. "Pomiot", reż. David Cronenberg (1979)

Może niezbyt znany, ale warty uwagi przedstawiciel pogranicza body horroru z psychologicznym kinem grozy z końca lat 70. minionego wieku. Chcecie zobaczyć naprawdę pokręcone i przy tym niezwykle obrzydliwe akcje? Znajdziecie tu wszystko, co powinno definiować prawdziwy koszmar - od paskudnych bobasów wchodzących z klatki piersiowej głównej bohaterki (co ciekawe film miał premierę w tym samym dniu, co "Obcy") po niepokojące istoty kojarzące się z narządami rozrodczymi.

Fabuła filmu opowiada o kobiecie, która trafia pod opiekę ekscentrycznego psychologa. Naukowiec wykorzystuje innowacyjne techniki, aby przełamać psychologiczne blokady u pacjentów. Jak się szybko okazuje, terapia ma również skutki uboczne...

4. "Lśnienie", reż. Stanley Kubrick (1980)

No to teraz polecieliśmy z klasyką gatunku, jakim jest horror. Nie dość, że historia o nawiedzonym domu, to jeszcze na podstawie prozy samego Stephena Kinga. "Lśnienie" to film, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, ale mimo lat, wciąż potrafi przerazić tak bardzo, że po seansie do ubikacji będzie musiała Was odprowadzać mamusia. Rewelacyjne role Jacka Nicholsona i Shelley Duvall z genialną wizją reżyserską Stanleya Kubricka.

Główny bohater postanawia przeprowadzić się wraz z rodziną do odciętego od świata hotelu Panorama. Pracuje tam jako stróż, ale to jedynie sposób na to, by przysiąść w końcu do swojej książki. Szybko okazuje się, że pozorny spokój przeradza się w prawdziwy koszmar na jawie.

3. "Suspiria", reż. Luca Guadagnino (2018)

Remake kultowej włoskiej produkcji z 1977 roku. Luca Guadagnino postanowił wynieść dawny horror na zupełnie nowy poziom. Nie tylko znacznie unowocześnił grozę oryginału, ale również sprawił, że na kino grozy znowu zwrócili uwagę krytycy, którzy zazwyczaj podchodzą do tego gatunku bardzo nonszalancko. Nie jest to typowa krwawa rąbanka ani błaha historyjka o opętaniu, ale horror, który działa na rzadko eksplorowanych rejestrach strachu.

W filmie śledzimy losy amerykańskiej baletnicy, która przyjeżdża do Niemiec by uczyć się tańca pod okiem tajemniczej Madame Blanc. Dziewczyna szybko zaczyna zauważać, że w akademii coś jest nie tak, a jej nauczycielki to w rzeczywistości wyznawczynie dawno zapomnianego kultu.

2. "Uciekaj!", reż. Jordan Peele (2017)

Jordan Peele do niedawna był kojarzony głównie z komedią. Kiedy zadebiutował jako reżyser horroru, wielu jego fanów było zdziwionych tą decyzją. Zdziwienie było jeszcze większe, kiedy okazało się, że Peele stworzył horror okrzyknięty jedną z najlepszych produkcji kina grozy ostatnich lat. Nie bez powodu film "Uciekaj!" dostał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.

Film opowiada o czarnoskórym chłopaku, który jedzie poznać rodziców swojej białej dziewczyny. Po przyjeździe na miejsce dochodzi do serii dziwnych sytuacji, które finalnie prowadzą do niezwykle zaskakującego i przede wszystkim metatekstualnego finału odnoszącego się do kategorii strachu.

1. "Halloween", reż. John Carpenter (1978)

Dobra, tu nas macie. Jesteśmy leniwi. Ale z drugiej strony, czy w tekście "Top 10: Najstraszniejsze horrory na Halloween 2020? Jakie filmy grozy oglądać w święto duchów?" może zabraknąć kultowego "Halloween"? To chyba jasne, że nie, nawet jeśli jest to oczywisty wybór. Bądźmy jednak szczerzy. Święta Bożego Narodzenia mają "Kevina samego w domu", a dla Halloween tego typu produkcją powinno być... no cóż, "Halloween".

W wigilię Halloween z ośrodka psychiatrycznego ucieka groźny pacjent, który zmierza do małego sennego miasteczka. Wkrótce z zamaskowanym Michaelem Myersem oko w oko stanie nastoletnia opiekunka do dzieci, która nie spodziewa się nadchodzącego koszmaru.

To oczywiście niewielki wycinek horrorów, które możecie obejrzeć podczas Halloween 2020. Skorzystacie z naszej listy? A może macie już własne pomysły na straszliwy seans w święto duchów? Tak czy inaczej, życzymy Wam upiornej zabawy!

