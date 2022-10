Harrison Ford oficjalnie wystąpi w kilku filmach Marvela! Wiemy, w kogo się wcieli

Teraz już oficjalnie - Harrison Ford dołączył do Marvel Cinematic Universe, gdzie wcieli się w generała Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, przejmując rolę po zmarłym Williamie Hurcie.

Harrison Ford pojawi się w kilku filmach Marvela

Jak podaje Deadline, Harrison Ford dołączył do MCU. Aktor przejmie rolę generała Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, a pierwszy raz zobaczymy go w filmie "Captain America: New World Order". Pojawi się tam naprzeciwko Anthony'ego Mackie, który zagra tytułową rolę, a na ekranie będą mu towarzyszyli również: Shira Haas, Tim Blake Nelson oraz Carl Lumbly.

Chociaż szczegóły nowego filmu są na razie trzymane pod kluczem, to wiemy, że Anthony Mackie powróci jako Sam Wilson, nowy Kapitan Ameryka w świecie MCU. Produkcja będzie kontynuacją serialu "Falcon i Zimowy żołnierz", a reżyserem filmu został Julius Onah. Scenariusz napisze natomiast Malcolm Spellman, który był showrunnerem i twórcą wspomnianej produkcji od Disney+.

Film będzie należał do 5. fazy MCU. Obok niego pojawi się produkcja "Thunderbolts", która pokaże nam grupę złoczyńców z poprzednich filmów Marvela, pracujących dla amerykańskiego rządu. W komiksach ich szefem jest wspomniany generał Ross (stąd też nazwa tej jednostki). Spodziewamy się więc, że Ford zagra również i w tej produkcji.

Thaddeus Ross pojawił się do tej pory w kilku filmach Marvela - grał jedną z głównych ról w "Incredible Hulk" z 2008 roku, a następnie występował gościnnie w filmach "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" i "Endgame" oraz "Black Widow". Grający go William Hurt zmarł w marcu 2022 roku.

"Captain America: New World Order" pojawi się w kinach 3 maja 2024 roku, natomiast "Thunderbolts" zobaczymy już 26 lipca 2024 roku.