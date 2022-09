Harrison Ford zagra w filmie Marvela? Miałby zostać szefem złoczyńców

Harrison Ford w MCU? Aktor może zagrać generała Rossa

W filmowym świecie Marvela widzieliśmy już starsze gwiazdy kina pokroju Roberta Redforda, Michaela Douglasa, Samuela L. Jacksona, czy Anthony'ego Hopkinsa. Niedługo będziemy mogli do tej listy dopisać Harrisona Forda - tak przynajmniej twierdzą nowe plotki.

Marvel jakiś czas temu potwierdził, że w produkcji jest film "Thunderbolts", w którym grupa złoczyńców będzie wykonywała misje dla amerykańskiego rządu (takie marvelowe "The Suicide Squad"). W komiksach szefem ugrupowania był generał Thaddeus "Thunderbolt" Ross (stąd też nazwa grupy) - wygląda na to, że Marvel Studios będzie chciało uhonorować ten fakt.

Według podcastu The Hot Mic, Marvel Studios zamierza znaleźć nowego aktora do roli generała, którego do tej pory grał zmarły w marcu 2022 roku William Hurt. Najpoważniejszym kandydatem do przejęcia postaci jest podobno wspomniany Harrison Ford.

Mało tego - informacja o obsadzeniu gwiazdora "Gwiezdnych wojen" w filmach Marvela miała zostać upubliczniona podczas niedawnej imprezy Disney D23 Expo.

Na to miała się podobno nie zgodzić Kathleen Kennedy, szefowa Lucasfilm, która chciała, by aktor był na imprezie tylko i wyłącznie w celu promocji nowego filmu o Indianie Jonesie. Trudno orzec na ile jest w tym prawdy, aczkolwiek wydaje się, że zaangażowanie Harrisona Forda do MCU nie byłoby złym ruchem ze strony Disneya i Marvel Studios.

Oglądaj

Thaddeus Ross pojawił się do tej pory w kilku filmach Marvela - grał jedną z głównych ról w "Incredible Hulku" z 2008 roku, a następnie występował gościnnie w filmach "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" i "Endgame" oraz "Black Widow". Grający go William Hurt zmarł w marcu 2022 roku.

Film "Thunderbolts" ma trafić do kin w 2024 roku.