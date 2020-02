Harrison Ford zaliczył wpadkę. Nie znał podstawowych informacji na temat "Gwiezdnych Wojen"

Nie ma zbyt wielu aktorów w Hollywood, którzy wcielaliby się w taki wiele kultowych postaci, jak Harrison Ford. Gwiazdor wcielił się nie tylko w Deckarda z "Blade Runnera" czy Indianę Jonesa, ale przede wszystkim w Hana Solo - słynnego kosmicznego awanturnika z "Gwiezdnych Wojen". Okazuje się jednak, że Ford nie przywiązuje tak dużej wagi do filmów, w których gra, jakby się mogło wydawać.

Talentu aktorskiemu Fordowi nie można odmówić, ale prawda jest taka, że saga "Star Wars" otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery. Han Solo jest jedną z ulubionych postaci wielu fanów "Gwiezdnych Wojen". Aktor ma jednak ambiwalentny stosunek do historii stworzonej przez George'a Lucasa i nie jest zbyt dużym entuzjastą serii.

Ford zagrał ostatnio w disnejowskiej adaptacji "Zwu krwi". Z tego powodu udziela wywiadów dziennikarzom z całego świata. Z tej okazji Jake Hamilton, który prowadzi podcast ReelBlend, rozmawiał z aktorem na temat najnowszego filmu. Nie mogło zabraknąć też pytań na temat "Gwiezdnych Wojen", a konkretnie "Imperium kontratakuje". Hamilton otrzymał jednak odpowiedź, jakiej się nie spodziewał. Ford został zapytany o słynną scenę, w której pada kwestia miłosna zakończona słowem "Wiem". Chodzi o moment tuż przed uwięzieniem Hana Solo w karbonicie.

Aktor pomylił się i stwierdził, że jego bohater został zatopiony... w kryptonicie. Każdy geek doskonale widzi różnicę pomiędzy tymi dwiema substancjami. Jedna należy do świata "Star Wars", a druga do uniwersum DC. Kryptonit stanowi piętę achillesową Supermana.

To jednak nie koniec. W rozmowie z USA Today Ford został zapytany o scenę z IX epizodu "Gwiezdnych Wojen", w którym powraca na chwilę, by przywrócić Bena Solo na Jasną stronę Mocy. Zapytany, czy jego postać była Duchem Mocy, wydawał się zbity z tropu.



Duch Mocy? Nie wiem, co to jest Duch Mocy. Nie mów tego nikomu. Nie powiedziałem tego wystarczająco głośno, żeby nagrało się na twoim dyktafonie. Nie mam bladego pojęcia, co to jest Duch Mocy. I mam to gdzieś! "