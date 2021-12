Harry, Hermiona i Ron wrócili do Hogwardu po latach. To zdjęcie przywróci wspomnienia z waszego dzieciństwa

Aktorzy wcielający się w głównych bohaterów serii o Harrym Potterze spotkali się po latach, by uczcić 20-lecie "Kamienia Filozoficznego".

Dokładnie 20 lat temu w kinach pojawił się film "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Szybko ten czas mija, prawda? Z tej okazji obsada filmu spotkała się po wielu latach, by nagrać specjalny program "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts". W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie zapowiadające to wydarzenie.

1 stycznia 2022 na HBO Max pojawi się program "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", który ma nam opowiedzieć "czarującą historię tworzenia legendarnego filmu oraz rozmowy z obsadą". W nadchodzącym programie zobaczymy Daniela Radcliffa, Emmę Watson i Ruperta Grinta oraz innych członków obsady, którzy opowiedzą sporo o serii filmów o Harrym Potterze.

Jak aktorzy wyglądają 20 lat po premierze "Kamienia Filozoficznego"? HBO Max podzielił się zdjęciem aktorów wcielających się w główne role, którzy siedzą w pomieszczeniu od razu kojarzącym się z Hogwartem. Zapewne aktorzy wspominają to, co działo się na planie filmowym 20 lat temu.

W programie pojawią się m.in. Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch oraz Ian Hart.