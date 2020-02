Choć ostatnia część serii autorstwa J.K. Rowling ukazała się lata temu, brytyjska autorka nigdy nie pożegnała się z wykreowanym przez siebie magicznym światem. Przez lata poszerzała uniwersum publikując rozmaite ciekawostki i "dopowiadając" historie niektórych bohaterów. Czego dowiedzieliśmy się o świecie "Harry'ego Pottera" już po zakończeniu serii?

"Harry Potter" - 15 ciekawostek, które J.K. Rowling zdradziła już po zakończeniu serii

Do jakich domów trafiły dzieci Harry'ego? Jaki wstydliwy sekret skrywała Sybilla Trelawney? Co Albus Dumbledore widział spoglądając w Zwierciadło Ain Eingarp? Wszystko to - i wiele innych - zdradziła nam po latach J.K Rowling.

1. Albus Dumbledore był zakochany w Gellercie Grindelwaldzie

Albus Dumbledore był tajemniczą osobą, a o jego przeszłości wiedzieliśmy stosunkowo niewiele. Odkrywając kolejne karty dowiedzieliśmy się, że łączyła go niegdyś zażyłość z Gellertem Grindelwaldem. Niedługo po opublikowaniu ostatniego tomu "Harry'ego Pottera", J.K. Rowling wyznała fanom, że relacja obu panów nie była do końca platoniczna. Przy okazji premiery filmu "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" autorka udzieliła wywiadu, podczas którego przyznała, że Dumbledore'a i Grindelwalda łączył płomienny romans.

2. Do których domów zostali przydzieleni synowie Harry'ego i Ginny?

W zarówno książkowym jak i filmowym epilogu poznajemy trójkę dzieci Harry'ego i Ginny - Jamesa Syriusza, Albusa Severusa i Lily Lunę. Młodszy z synów Pottera martwi się wówczas, że Tiara Przydziału przydzieli go do Slytherinu. Tak też się stało - Albus Severus trafił do Slytherinu, gdzie poznał swojego najlepszego przyjaciela Scorpiusa. James Syriusz został umieszczony w Gryffindorze.

3. Hagrid nie potrafił wyczarować Patronusa

Patronus każdego czarodzieja przybierał formę zwierzęcia, które najlepiej oddawało jego charakter. Jako że Rubeus Hagrid należał do największego wielbiciela zwierząt w całym magicznym świecie, fani zachodzili w głowę jak wygląda jego Patronus. J.K. Rowling ich jednak rozczarowała odpowiadając, że tego nie wie nikt, bowiem Hagrid nie był zdolny wyczarować czegoś, co wymagało tak zaawansowanych zdolności magicznych. Przypominamy bowiem, że czarodziejska edukacja gajowego zakończyła się na III roku w Hogwarcie.

Zobacz też: "Harry Potter" - 6 magicznych szczegółów, których z pewnością nigdy nie zauważyliście

4. Co w Zwierciadle Ain Eingarp widział Albus Dumbledore?

Zwierciadło Ain Eingarp to jeden z najbardziej intrygujących magicznych przedmiotów z jakimi mamy styczność w serii. Zgodnie ze słowami Albusa Dumbledore'a, gigantyczne lustro prezentuje "najgłębsze i najbardziej rozpaczliwe tęsknoty naszych serc". Co zatem widział dyrektor spoglądając w Zwierciadło? W 2007 roku, w rozmowie z magazynem TIME, J.K. Rowling wyznała, że oczom Dumbledore'a ukazywała się jego rodzina - cała i zdrowa oraz żyjąca w zgodzie.

5. Ile jest Szkół Magii i Czarodziejstwa?

Hogwart to rzecz jasna nie jedyne miejsce, gdzie kształci się młodych czarodziejów. W serii poznaliśmy jeszcze dwie inne - francuską Akademię Magii Beauxbatons i bułgarski Instytut Magii Durmstrang. Magicznych szkół jest jednak aż jedenaście i tak, jest również amerykańska, a nawet japońska.

6. Ile wynosi czesne w Hogwarcie?

Ogromny zamek, wystawne uczty i (w większości) prestiżowa kadra nauczycielska - te aspekty Hogwartu sprawiają, że w naszych oczach widnieje on jako niebywale droga szkoła. Jak się jednak okazuje, nauka w Hogwarcie jest zupełnie darmowa. J.K. Rowling przyznała, że Ministerstwo Magii finansuje edukację młodych czarodziejów.

7. Do którego domu przydzielony został Teddy Lupin?

Syn Remusa Lupina i Nimfadory Tonks dorastał pod czujnym okiem Harry'ego. Gdy chłopiec osiągnął odpowiedni wiek, rozpoczął naukę w Hogwarcie, gdzie został przydzielony do Hufflepuffu.

8. Jak prawidłowo wymienić imię Voldemorta?

Choć jest Tym, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać, imię Voldemort pada w filmach z serii dziesiątki razy. Za każdym razem błędnie. J.K Rowling przyznała po latach, że "t" w imieniu Voldemort jest nieme. To dość dziwny zwrot akcji, zwłaszcza, że autorka nie tylko pozwoliła by filmy przedstawiały błędną wymowę, ale... sama używała jej w wywiadach.

9. Kiedy urodził się Syriusz Black?

Ojciec chrzestny Harry'ego to jeden z najbardziej uwielbianych bohaterów w całej serii. Fani Syriusza kochali go do tego stopnia, że zamęczali autorkę pytaniami o nawet najbardziej prozaiczne rzeczy. Jak chociażby data urodzenia Blacka. Autorka spełniła ich życzenie ujawniając, że Syriusz Black przyszedł na świat 3 listopada.

10. Remus Lupin musiał umrzeć

W 2016 roku J.K. Rowling, po raz kolejny, postanowiła przeprosić za uśmiercenie któregoś z bohaterów podczas Bitwy o Hogwart. Padło wówczas na Remusa Lupina. Autorka przyznała, że od kiedy napisała "Zakon Feniksa", wiedziała, że skoro Artur Weasley przeżył, Remus Lupin musiał umrzeć. Chciała bowiem, by historia zakończyła się tak, jak się zaczęła - chłopcem, który został sierotą (w tym przypadku był to Teddy).

11. Dlaczego Harry nie nazwał syna na cześć Remusa Lupina?

Remus Lupin był jedną z najbliższych osób dla Harry'ego i młody czarodziej wiele mu zawdzięczał. Gdy ujawniono imiona dzieci Harry'ego, fani byli oburzeni, że Remus został przez Pottera pominięty, a zamiast tego jeden z chłopców otrzymał imię po Severusie Snapie. Autorka książek wyjawiła, że Harry zrobił to... z szacunku dla syna Remusa. Chciał bowiem zachować to imię dla przyszłego syna Teddy'ego.

12. Jak brzmi pełne imię i nazwisko Jęczącej Marty?

Irytująca okularnica, która padła ofiarą Bazyliczka i następnie nawiedzała szkolne toalety, zwana była Jęczącą Martą. Dziewczyna miała jednak, rzecz jasna, prawdziwe imię i nazwisko. Nazywała się Myrtle (Marta) Elizabeth Warren.

13. Sybilla Trelawney była alkoholiczką

Sybilla Trelawney nie miała łatwego życia. Posiadała zdolność przepowiadania przeszłości, jednak jej słowa nie zawsze znajdowały pokrycie w rzeczywistości. Przez to, że często się myliła, nie była brana przez (prawie) nikogo na poważnie. Do tego posiadała dość ekscentryczne usposobienie. Jak później zdradziła J.K. Rowling, wszystko to pchnęło Sybillę w stronę alkoholizmu.

14. Słynna torebka Hermiony była nielegalna

Każdy pamięta słynną torebkę Hermiony, w której zdolna czarownica była w stanie upchnąć dosłownie wszystko. Działo się tak za sprawą zaklęcia, które - jak wyjawiła J.K. Rowling - podlegało ścisłej kontroli ze strony Ministerstwa Magii. Hermiona, nie posiadając wpisu do rejestru, złamała zatem prawo. Nie poniosła jednak żadnych konsekwencji, gdyż uznano, że torebka "odegrała znaczącą rolę w pokonaniu najmroczniejszego czarnoksiężnika w dziejach".

15. Z kim, oprócz Harry'ego, miała problem Tiara Przydziału?

Tiara Przydziału, decydująca do którego z czterech domów trafi konkretny uczeń, nigdy się nie myliła i (prawie) nigdy nie miała wątpliwości. Jednym z nielicznych przypadków, które sprawiły jej trudność był Harry. Jak się jednak okazało - nie on jeden. Autorka książek wyjawiła swojego czasu, że innymi "problematycznymi" osobami byli Minerwa McGonagall (Tiara nie mogła się zdecydować między Gryffindorem, a Ravenclawem) i Peter Pettigrew (Gryffindor czy Slytherin).

Zobacz też: 13 ciekawostek ze świata "Harry'ego Pottera", które czynią serię jeszcze bardziej magiczną