"Harry Potter" - 6 usuniętych scen, które powinny były znaleźć się w filmach [WIDEO]

Proces tworzenia filmów ma to do siebie, że nie cały nakręcony materiał zostaje wykorzystany w ich ostatecznej wersji. Stoją za tym rzecz jasna względy artystyczne, jak i ograniczenia czasowe. Twórcy decydują się wówczas na wycięcie niektórych scen, które uznano za zbędne, a ich brak nie stanowić będzie uszczerbku dla całości. Zdarzają się jednak wybory, których nijak nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Tyczy się to również niektórych scen, które z różnych powodów nie zostały wykorzystane w serii "Harry Potter". Choć zostały nakręcone. I znacznie wzbogaciłyby fabułę. Oto 6 z nich.

"Harry Potter" - 6 usuniętych scen, które powinny były znaleźć się w filmach

Znajdziecie tu zarówno sceny, które znacząco wpływały na fabułę (lub raczej sposób postrzegania niektórych postaci), jak i takie, które stanowiły ważny dodatek, ze względu na swój ładunek emocjonalny. Znalazło się nawet miejsce dla sporego odstępstwa od książkowego pierwowzoru, z którego - niestety - ostatecznie zrezygnowano.

Poniższa lista jest swojego rodzaju rankingiem. Sceny usunięte zostały bowiem uporządkowane zgodnie ze stopniem żalu, który odczuwamy w związku z tym, że nie wykorzystano ich w filmach.

6. "Harry Potter i Czara Ognia" - hymn Hogwartu

W 4. odsłonie serii odbywa się Turniej Trójmagiczny. Z okazji tego jakże podniosłego wydarzenia do Hogwartu przybywają przybysze z dalekich stron - uczniowie Beauxbatons i Durmstrangu. Zarówno piękne podopieczne Madame Maxime, jak i dumni synowie Durmstrangu otrzymują szansę zaprezentowania się w iście spektakularny sposób. Uczniom Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie odmówiono tego zaszczytu. Jak się jednak okazuje, nakręcono scenę, w której uczniowie Albusa Dumbledore'a witają swych gości odśpiewując szkolny hymn.

5. "Harry Potter i Komnata Tajemnic" - Harry w rozterce

W części drugiej uczniowie Hogwartu stawiają czoła tajemniczemu zagrożeniu. Dziedzic Salazara Slytherina powrócił do Hogwartu i otworzył tytułową Komnatę Tajemnic, uwalniając ukrytą w niej grozę. Wszyscy zachodzili wówczas w głowę - kim jest rzeczony dziedzic? Gdy okazało się, że Harry - tak jak Slytherin - jest wężousty, stał się głównym podejrzanym. W jednej z usuniętych scen widzimy, jak młody Potter zaczyna wątpić w samego siebie i zastanawiać się, czy może w tych podejrzeniach jest ziarno prawdy. Z uwagi na to, że wielu widzów nie miało wcześniej styczności z książkami, taki zabieg mógłby i w nich zasiać ziarno zwątpienia.

Rzeczona scena rozpoczyna się w 9 minucie.

4. "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" - Nimfadora przybywa do Hogwartu

Gdy Zakon Feniksa przybył do Hogwartu tuż przed bitwą, na próżno było szukać wśród jego członków Nimfadory Lupin (zd. Tonks). Jednak, gdy starcie z siłami Voldemorta ruszyło "pełną gębą", żona Remusa magicznie zmaterializowała się u jego boku w jednej z wież zamku. Zgodnie z początkowym zamysłem, mieliśmy być jednak świadkami przybycia Dory do Hogwartu. W usuniętej scenie widzimy, jak wbiega wprost w ramiona swojego męża twierdząc, że to on jej bardziej potrzebuje, nie syn. To krótkie ujęcie może nie miało dużego znaczenia dla fabuły. Jest jednak wzruszające i silnie działa na emocje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak przebieg bitwy zakończył się dla tej dwójki.

3. "Harry Potter i Zakon Feniksa" - smutek Harry'ego po śmierci Syriusza

Syriusz Black był jedną z absolutnie najważniejszych osób w życiu młodego Pottera. Człowiek, z którym łączyła go wyjątkowo silna więź, namiastka rodziny i obietnica prawdziwego domu, którego nigdy nie miał. Wszystko to zostało mu jednak odebrane jednym machnięciem różdżki. W książkowym pierwowzorze rozpacz Harry'ego po śmierci jego ojca chrzestnego jest elementem niemalże kluczowym dla rozwoju jego postaci. Czymś na co położono duży nacisk. Fakt, ze zrezygnowano z tego w filmowej wersji jest jak najbardziej zrozumiały. Fabuła musiała pędzić dalej, zatem po opuszczeniu Departamentu Tajemnic Harry dość szybko dochodzi do siebie. Okazuje się jednak, że nakręcono scenę, w której Harry odmawia wzięcia udziału w pożegnalnej uczcie, z powodu żałoby. Krótka, prosta scena, a w dogłębny sposób podkreśla fakt, że bohater stracił kogoś, kto był dla niego najważniejszy na świecie.

Scena rozpoczyna się w 9:39.

2. "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" - Draco pomaga Harry'emu

Tu mamy do czynienia ze znacznym odstępstwem od książkowego pierwowzoru. Po "upozorowaniu" własnej śmierci, Harry zostaje przyniesiony przez Hagrida na dziedziniec Hogwartu. Wszyscy zebrani, z Voldemortem na czele, są przekonani, że Potter nie żyje. Po poruszającej przemowie Neville'a ujawnia się jednak - jest cały i zdrowy. Wyciąga wówczas różdżkę i atakuje węża czarnoksiężnika, Nagini. Po internecie krąży jednak inna wersja tej sceny, z której z nieznanych powodów zrezygnowano. Różnicą jest krótkie, acz jakże znaczące ujęcie. W tym przypadku bowiem Harry nie wyciąga różdżki zza pazuchy. Rzuca mu ją Dracon Malfoy. Wykorzystanie tego ujęcia znacząco zmieniłoby postrzeganie postaci plantynowowłosego przeciwnika Harry'ego. I może dlatego z niego zrezygnowano. Szkoda.

1. "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I" - pożegnanie Harry'ego z Dudleyem

Przypadek, którego fani serii po dziś dzień nie mogą przeboleć. Gdy Dursleyowie opuszczali Privet Drive 4, Dudley pożegnał się z Harrym w doprawdy poruszający sposób. Podziękował mu wówczas za uratowanie życia, okazując skruchę i... sympatię. W książkach był to niezwykle ważny moment, który znacząco zaważył na przyszłych relacjach, które łączyły chłopców (przyjaciółmi nie zostali, ale traktowali się jednak jak rodzinę). Scena ich rozmowy została nagrana i... z jakiegoś powodu wycięta.

