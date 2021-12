"Harry Potter - Powrót do Hogwartu". Znamy datę polskiej premiery produkcji

Program specjalny wyprodukowany przez Warner Bros. Unscripted Television oraz Casey Patterson i Pulse Films powstał z okazji 20. rocznicy premiery filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Harry, Hermiona i Ron wrócili do Hogwartu po latach. To zdjęcie przywróci wspomnienia z waszego dzieciństwa

Wśród wyjątkowych gości, którzy znaleźli się w programie, są: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, Chris Columbus i wielu innych.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, a także wieloma innym cenionym członkami obsady wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Jubileuszowy program specjalny "Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" przybliży zakulisowe historie związane z powstawaniem produkcji, a także, dzięki specjalnie nagranym na tę okoliczność wywiadom i rozmowom między aktorami, zabierze widzów w podróż pełną magii i wspomnień o jednej z najbardziej kochanych filmowych serii wszech czasów.

Jak powiedział Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics:

To była niesamowita podróż od czasu debiutu filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Obserwowanie jak ewoluował on w niezwykłe uniwersum, było co najmniej magiczne. To jubileuszowe spotkanie jest hołdem dla wszystkich osób, na życiu których ten kulturowy fenomen wywarł istotny wpływ - od utalentowanej obsady i ekipy, która włożyła swoje serce i duszę w tę niezwykłą serię filmową, po pełnych pasji fanów, którzy 20 lat później podtrzymują ducha czarodziejskiego świata.