Harry Potter doczeka się 9. filmu w serii? Reżyser poprzednich odsłon jest na to gotowy

Harry Potter doczeka się 9. filmu w serii?

Jest to jednak nie byle kto, bo sam Christopher Columbus, czyli autor "Kevina samego w domu", a także "Kamienia filozoficznego" i "Komnaty tajemnic". Reżyser w niedawnym wywiadzie wyjawił zainteresowanie powrotem do marki - stwierdził nawet, że jest "gotowy, by wrócić na plan".

W 2021 roku mija 20 rocznica premiery pierwszej części filmowej wersji przygód Harry'ego Pottera, dlatego też filmowiec został zapytany, co sądzi o stworzeniu adaptacji sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko". W rozmowie z Variety wspominał pracę nad dwoma pierwszymi częściami serii, a następnie dodał:

Chciałbym wyreżyserować "Przeklęte dziecko". To świetna sztuka, a te (niegdyś) dzieciaki są w zasadzie odpowiednim wieku, żeby grać te role. To moja mała fantazja.

Niestety - to tylko fantazja Columbusa na temat nowych filmów o Potterze, bo wytwórnia Warner Bros. nie ma w oficjalnych planach kontynuacji serii o Harrym i jego najbliższych. Skupia się za to na serii spin-offów "Fantastyczne zwierzęta".

I to właśnie 3. odsłonę marki niedługo zobaczymy na kinowych ekranach - film zatytułowany oficjalnie "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" trafi do kin już 15 kwietnia 2022 roku. Reżyserem produkcji jest David Yates. W rolach głównych wystąpili Jude Law, Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Dan Fogler, Ezra Miller i Katherine Waterston.