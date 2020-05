"Harry Potter" dzieje się w tym samym uniwersum co "Pogromcy duchów"? Absurdalna teoria fanów

"Harry Potter" to prawdopodobnie najpopularniejsza seria książek dla dzieci w historii, która doczekała się aż 8 filmowych adaptacji (i w sumie 2 spin-offów, a w planach są 3 kolejne). "Pogromcy duchów" są natomiast bardzo specyficzną produkcją, która była wielkim hitem, ale kolejnym twórcom trudno było odtworzyć magię oryginału. W planach jest premiera nowej części, która będzie kontynuacją po latach, ale na razie trudno wnioskować, czy film będzie sukcesem.

Nie mniej, obydwie serie są od siebie zgoła różne - jedna opowiada o grupie nastoletnich czarodziejów, którzy walczą z potężnym czarnoksiężnikiem, druga jest o dorosłych naukowcach, ścierających się z duchami. Na pierwszy rzut oka, Harry'ego Pottera i Pogromców duchów po prostu nie da się ze sobą połączyć. Na Reddicie pojawił się jednak ktoś, kto nie rozumie słów "nie da się".

Użytkownik o ksywie Exitum31 przygotował bowiem elaborat, w którym wyjaśnił, w jaki sposób te dwa uniwersa są ze sobą połączone. Poniżej zaprezentujemy Wam najciekawsze fragmenty teorii tego redditora:

Pogromcy duchów to mugole, którzy odkrywają magię w sposób naukowy, w przeciwieństwie do czarodziejów, którzy się z nią po prostu rodzą. Cały ich sprzęt to po prostu zaawansowane technicznie różdżki, które bohaterowie odkrywają przypadkiem podczas tworzenia technologii do łapania duchów.

Gozer była czarownicą, która w zamierzchłych latach przekonała mugoli do tego, że jest bogini. Nowojorski budynek, w którym przebywała, miał być rodzajem "prymitywnego horkruksa", który pozwalał jej na powrót do życia w wypadku zniszczenia jej ciała.

Świat czarodziejów zauważył sytuację w Nowym Jorku, dlatego wysłał swojego przedstawiciela w postaci Waltera Pecka, który sam w sobie jest potężnym czarodziejem. Był odpowiedzialny za "oczyszczenie sytuacji" - dlatego też na początku 2. części, Pogromcy duchów są uznawani za fałszerzy (Peck i inni czarodzieje zaczarowali mugoli, wymazując im pamięć). "