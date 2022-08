Weinstein wykorzystał 16-letnią Polkę

Jak pewnie wiecie, Harvey Weinstein, znany hollywoodzki producent, został jakiś czas temu skazany na 23 lata więzienia za wymuszenie stosunku seksualnego na swojej asystentce i gwałt na młodej aktorce. Wśród oskarżycielek znalazła się też polska modelka Kaja Sokoła, która twierdzi, że producent napadł ją, gdy ta miała zaledwie 16 lat.

Sokoła jest najmłodszą spośród ofiar słynnego filmowca (a przynajmniej z tych osób, które oskarżyły Weinsteina publicznie). Modelka udzieliła niedawno wywiadu publikacji Rolling Stone, w którym wyznała, jak wyglądała przykra sytuacja.

Z jej relacji wynika, że doszło do niej w 2002 roku, kiedy Sokoła miała 16 lat. Była już wtedy modelką pracującą dla agencji NEXT Model Management. Dziewczyna chciała jednak zostać aktorką, więc wybrała się na imprezę, gdzie poznała Weinsteina, który wówczas był świeżo po sukcesie dwóch pierwszych odsłon trylogii "Władcy Pierścieni":

Ludzie biorący udział w imprezie mówili: "To jest król Hollywood i może sprawić, że wszystko się wydarzy". Powiedział: "Chcesz zostać aktorką? Widzę, że masz potencjał, ale chciałbym się z tobą spotkać na lunchu i wszystko omówić". Oczywiście usłyszałam od znajomych: "Nie wychodź na lunche. Ludzie mogą dodać do twoich drinków różnego rodzaju narkotyki". Ale lunch wydawał mi się bezpieczny.

Sokoła podobno dała mu swój numer telefonu. Producent trzy dni później zgarnął ją i wspólnie pojechali na ustalony posiłek. W samochodzie zapytał ją o wiek. Sokoła powiedziała prawdę. Kierowca zawiózł ich do apartamentu Weinsteina w Soho. Kiedy wjechali windą do mieszkania filmowca, dziewczyna zdała sobie sprawę, że jest z nim sam na sam.

W ciągu kilku minut doszło do napaści seksualnej, która skończyła się ejakulacją na podłogę. Przerażona modelka próbowała uciec, ale producent zablokował wyjście. Weinstein chciał załagodzić sytuację, upierając się, że to, co się właśnie wydarzyło, jest czymś normalnym. Wymienił nazwiska Gwyneth Paltrow i Penélope Cruz jako przykładu kobiet, którym pomógł w karierze. W końcu puścił ją i podobno na odchodne powiedział nastolatce, że musi popracować nad swoim uporem.

Kilka lat po tej sytuacji, Sokoła porzuciła modeling i aktorstwo, skupiając się na psychologii. Otrzymała tytuł magistra na SWPS w Warszawie, a potem zajęła się pracą w zawodzie.