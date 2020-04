Heath Ledger nie chciał wystąpić na Oscarach przez homofobiczne żarty o "Tajemnicy Brokeback Mountain"

Heath Ledger odmówił uczestnictwa w Oscarach - wraz z Jakiem Gyllenhaalem otrzymali możliwość przygotowania monologu, który miał otworzyć rozdanie nagród Akademii Filmowej w 2007 roku. Organizatorzy chcieli użyć żartów na temat filmu "Tajemnica Brokeback Mountain", w którym panowie zagrali główne role.

Gyllenhaal wyjawił w rozmowie z gazetą "Another Man", że Heath Ledger odmówił uczestnictwa w imprezie ze względu na narzucenie aktorom homofobicznych żartów z "Tajemnic Brokeback Mountain". Jak wspomina aktor:

Pamiętam, ze chcieli zrobić otwarcie Nagród Akademii, w którym mielibyśmy żartować z filmu. I Heath odmówił. Ja wtedy stwierdziłem: "Okej, jak chcesz". Dla mnie, to nie było nic poważnego, ot, takie żarciki. A Heath szedł w zaparte - "Dla mnie to nie jest żart. Nie chcę robić na ten temat żadnych żartów". "

Panowie w "Tajemnicy Brokeback Mountain" zagrali głównych bohaterów, czyli Jacka Twista i Ennisa Del Mara. Oscarowy film Anga Lee opowiadał o rodzącej się miłości między dwoma kowbojami, którą panowie musieli ukrywać przed światem.

Jake Gyllenhaal wyjawił też, że uwielbiał w Heathie Ledgerze jego bardzo poważne podejście do pracy:

"

To jedna z rzeczy, które uwielbiałem w Heathie - nigdy nie żartował. Kiedy ktoś próbował sobie stroić żarty z tej historii, czy czegokolwiek innego, Heath zawsze mówił: "Nie, to jest o miłości. Stary, co jest śmiesznego w miłości?". "