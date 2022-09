"Hellraiser" powraca - tym razem z kobietą w roli Pinhead. Zobaczcie zwiastun horroru [WIDEO]

Hellraiser - oto nowy zwiastun filmu

"Hellraiser" to kultowy film grozy z 1987 roku, który w naszym kraju ukazał się pod tytułem "Hellraiser: Wysłannik piekieł". Cenobici poszli w ślady reszty "slasherowej ekipy" i powrócą do nas w nowej wersji, która właśnie doczekała się oficjalnego zwiastuna.

Twórcami filmu zostali ludzie odpowiedzialni za "The Night House" - reżyserem filmu został zatem David Bruckner, scenariusz przygotowali natomiast Ben Collins i Luke'a Piotrowski. Przedsmak ich pracy możecie zobaczyć w poniższym zwiastunie "Hellraisera":

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły:

W "Hellraiserze" młoda kobieta z uzależnieniami staje się właścicielką starożytnych puzzli, nie zdając sobie sprawy z tego, że pudełko służy do wezwania Cenobitów, grupy sadystycznych stworzeń z innego wymiaru.

W filmie pojawią się między innymi: Odessa A'zion ("Fam," "Grand Army"), Jamie Clayton ("The L Word: Generation Q," "Sense8"), Adam Faison ("Everything's Gonna Be Okay," "Yes Day"), Drew Starkey ("Outer Banks," "The Devil All the Time"), Brandon Flynn ("Ratched," "13 Reasons Why"), Aoife Hinds ("The Long Call," "Normal People"), Jason Liles ("Stereoscope," "Rampage") oraz Yinka Olorunnife ("The Transporter").

Premiera "Hellraisera" została zaplanowana już na 7 października 2022 roku.