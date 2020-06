Henry Cavill chwali słynne „Snyder Cut” „Ligi Sprawiedliwości”

„Liga Sprawiedliwości” to film Zacka Snydera z 2017 roku. Blockbusterowa produkcja miała niezwykle trudną drogę na ekran. Na kilka miesięcy przed premierą, z powodów osobistych, Zack Snyder musiał zrezygnować z projektu. Jako, że wytwórnia nie chciała przesuwać daty premiery, zastąpiono go Jossem Whedonem, reżyserem dwóch pierwszych części „Avengers” i twórcą słynnego serialu „Buffy, postrach wampirów”. Whedon dokończył nadzór nad projektem, który w takiej formie trafił na ekrany.

Gdy produkcja trafiła do kin, nie spotkała się z przychylnością widzów, ani krytyków, którzy zaczęli wytykać jej wiele błędów i niedociągnięć. Niedługi czas później powstał mit #SnyderCut, oryginalnej wersji filmu, bliższej pierwotnej wizji reżysera, bez dodatkowych zmian i dodanych elementów. Snyder Cut miał naprawić wszystkie błędy wersji kinowej i pokazać widzom najlepszą możliwą wersję historii.

W ostatnich miesiącach fani zaczęli aktywnie działać na rzecz wypuszczenia Snyder Cut przez studio Warnera. Niedawno ich działania przyniosły skutek. Wytwórnia ogłosiła, że film „Liga Sprawiedliwości” w wersji Snyder Cut pojawi się na platformie streamingowej HBO MAX, należącej do tego samego konglomeratu, co Warner Bros, już w przyszłym roku.

Jedną z gwiazd oryginalnego filmu jest zaś Henry Cavill, wcielający się w rolę Supermana. Aktor był ostatnio gościem specjalnej edycji programu magazynu Variety, w której goszczą aktorów filmowych, rozmawiających ze sobą na temat swoich ról oraz metod pracy.

W specjalnym odcinku „Actors on Actors” spotkali się sir Patrick Stewart, najlepiej znany z roli kapitana PIcarda w filmach z serii „Star Trek”, czy Profesora X z filmów o „X-Menach” oraz Henry Cavill, czyli Superman i Geralt z Rivii z popularnego serialu Netfliksa „Wiedźmin”.

W pewnym momencie temat rozmowy zszedł na „Ligę Sprawiedliwości” i słynny już „Snyder Cut”. Oto, co Cavill miał do powiedzenia na jego temat.

"

O, Snyder Cut. Ten sławny/niesławny/tak-wiele-rzeczy-można-o-nim-powiedzieć Snyder Cut. Nie mogę powiedzieć Ci na jego temat zbyt wiele, poza tym, że HBO Max go wypuści i że będzie to finalna wersja filmu, zgodna z wizją Zacka. Nie wiem nic więcej.

Na pewno jednak jestem szczęśliwy, że Zack będzie mógł zrealizować swoją wizję. Uważam, że to ważne, aby filmowcy i twórcy opowieści mieli możliwość zaprezentowania swojego zamierzonego pomysłu i mogło pokazać go światu. Sam jest niezwykle ciekawy, aby zobaczyć tę wersję. To była prawdziwa przeprawa. "