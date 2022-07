Henry Cavill powróci do roli Supermana? Aktor ma się pojawić na nadchodzącym Comic-Conie

Henry Cavill powróci do roli Supermana? Aktor ma być niespodzianką Comic-Conu

Jak podaje Deadline w swojej zapowiedzi nadchodzącego Comic-Conu w San Diego, Henry Cavill ma się niespodziewanie pojawić na scenie podczas panelu Warner Brothers/DC Films i "sporo opowiedzieć" na temat kolejnych projektów z Człowiekiem ze stali.

Jak pewnie pamiętacie, aktor zadebiutował jako Superman w filmie "Człowiek ze stali", a następnie pojawił się jeszcze w "Batman v Superman" oraz "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" (w normalnej "Lidze Sprawiedliwości" też zagrał, ale po co pamiętać o tej produkcji? - przyp. red.). Jego przyszłość w filmach z uniwersum DC Comics stała pod znakiem zapytania, ale wygląda na to, że Cavill może powrócić do roli Kal-Ela.

Owszem, plotka wzięła się z pojedynczego zdania portalu Deadline, ale to jedno z najlepszych źródeł informacji na temat filmów na całym świecie. Poza tym panel WB/DC na Comic-Conie ma na razie opowiadać jedynie o "Black Adamie" i "Shazamie 2", czyli produkcjach, które są już właściwie gotowe.

Wydaje się to być więc genialny moment, żeby zapowiedzieć nowy projekt o Supermanie z Cavillem w roli głównej. Nie tylko zakończyliby trwające od lat plotki o odsunięciu aktora od tej ikonicznej roli, ale też przy okazji rzuciłyby może większe światło na przyszłość "połączonego" filmowego uniwersum DC.

Na szczęście na potwierdzenie tych plotek nie będziemy musieli specjalnie długo czekać - panel Warner Bros./DC Comics odbędzie się już w sobotę 23 lipca 2022 roku.