Henry Cavill w „Shazamie!”. Reżyser podzielił się nowym materiałem

Film „Shazam!” w reżyserii Davida F. Sandberga zadebiutował w 2019 roku, szybko zyskując przychylność widzów i krytyków, którzy chwalili go za luźniejsze i bardziej humorystyczne podejście do tematu superbohaterów. Z takiej formuły w ostatnich latach słynęło studio Marvela, a nie konkurencyjnego DC, które starało się robić w założeniu filmy mroczniejsze i poważniejsze. Luźniejsza formuła „Shazama!” opłaciła się studiu. Film zarobił ponad 365 mln dolarów, a już trwają prace przygotowawcze do kolejnej części.

Jedną z najbardziej omawianych rzeczy po premierze było zaskakujące pojawienie się Supermana w scenie po napisach, stanowiące niezwykły dowcip. Mogliśmy w nim bowiem ujrzeć jedynie sylwetkę bohatera, bez jego twarzy, gdyż Henry Cavill, który wcielał się w tę postać, nie mógł stawić się na planie. W roli zastąpił go kaskader Ryan Handley, a kadr urywał się tuż przed twarzą aktora.

Od momentu premiery fani prosili jednak reżysera o cyfrowe wklejenie twarzy aktora, który wcielał się w postać w filmach „Człowiek ze stali”, „Batman V Superman” i „Liga Sprawiedliwości”. W ten weekend ich prośby zostały spełnione. Efekt końcowy może Was jednak zaskoczyć.

Henry Cavill w „Shazamie!” – zobacz wideo

Reżyser podzielił się własnoręcznie zrobionym materiałem w weekend, dopisując, że fani mogą już przestać do niego pisać w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę, że Henry Cavill rozpoczął ostatnio negocjacje w sprawie powrotu do roli słynnego superbohatera, istnieje szansa, że zobaczymy go w przyszłości u boku bohaterów „Shazama!” i innych produkcji z uniwersum DC.

