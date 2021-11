Henry Cavill zakończył już pracę nad filmem "Enola Holmes 2". Kiedy premiera?

Sherlock Holmes potrafi przybierać różne kształty - grał go już m.in. Benedict Cumberbatch, a niedawno swoją wersję zaprezentował też... Henry Cavill, który powróci do roli w "Enoli Holmes 2".

Henry Cavill już zakończył prace nad filmem Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown i Henry Cavill wcielili się w rodzeństwo Holmesów w filmie "Enola Holmes" dla Netflix. Produkcja okazała się być hitem, więc platforma szybko zamówiła kolejną odsłonę serii. Wspomniany powyżej duet powróci do swoich ról, a wiemy już nawet więcej - Henry Cavill już zdążył skończyć swoje zdjęcia do filmu.

W niedzielę 28 listopada Henry Cavill pochwalił się na Instagramie, że już zakończył zdjęcia do "Enoli Holmes 2", ale też przy okazji się podzielił słowami wsparcia dla swoich obserwujących. Aktor zachęcił ich do tego, by poszli poćwiczyć.

Hej wszystkim! Dzisiaj skończyłem pracę przy Enoli Holmes. I przez cały dzień się zastanawiałem, czy chcę tu przyjść i pobiegać. Było ciemno i trochę zimno, więc przez cały dzień starałem sobie wmówić, że nie chcę mi się biegać. Ale potem tutaj przyszedłem, pobiegałem i bawiłem się cudownie. Czuję się dużo lepiej. Dlatego jeśli nie chcieliście dzisiaj ćwiczyć, to mam propozycję - załóżcie buty, wyjdźcie z domu i to zróbcie! Nie będziecie żałować.

Obecnie nie wiemy zbyt wielu rzeczy na temat "Enoli Holmes 2". Dowiedzieliśmy się, że oprócz wspomnianego duetu, w roli Eudorii Holmes powróci Helena Bonham Carter, natomiast reżyserem znów będzie Harry Bradbeer.

Ten w rozmowie z Deciderem w 2020 roku powiedział o czym potencjalnie może być film: