Henry Cavill znowu przywdzieje strój Supermana? Zmiany w Warner Bros. sugerują powrót do roli

Henry Cavill znów jako Superman?

Chociaż większość fanów jest zgodna, że Cavill urodził się, by grać Supermana, to aktor wystąpił w tej roli tylko w trzech produkcjach Warner Bros. - filmach "Człowiek ze stali", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" oraz "Lidze Sprawiedliwości". Premiera ostatniego tytułu miała miejsce w roku 2017 (chociaż otrzymaliśmy w 2021 roku znacznie lepszą wersję w postaci "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera).

Od tego czasu Cavill zdążył wystąpić w kilku innych filmach i serialach, między innymi związując się długotrwale z Netflixem, dla którego od dwóch sezonów gra rolę Geralta w serialu "Wiedźmin" (w produkcji jest natomiast 3. sezon popularnego fantasy). Dlatego też o jego powrocie do roli Supermana na razie wciąż się jedynie plotkuje.

Niedawno Warner Bros. połączyło się z Discovery i w ramach tego, w całej firmie trwają spore zmiany. Co dalej z Supermanem - czy czeka nas reboot i wybór nowego aktora do tej roli? A może Cavill w końcu powróci jako Człowiek ze stali? Jak podaje CBR, dziennikarze Erik Davis z Fandango i Umberto Gonzalez z The Wrap mają zakulisowe informacje na temat planów szefostwa DC Films.

Jak twierdzi Gonzalez:

Jeśli [szefowie Warner Bros.] chcą zatrzymać Sashę Calle (odtwórczyni Supergirl w nadchodzących filmach z DC) i powołać do życia nowego Supermana, albo przywrócić Cavilla czy coś w tym rodzaju, to multiwersum musi zostać.

Davis zdradził natomiast niepotwierdzone informacje na temat odejścia Cavilla z serii.

Słyszałem historię, że poprosili Cavilla żeby został, ale on nie chce tego zrobić, nie chce wracać.

Obaj dziennikarze twardo jednak twierdzą, że "ludzie z Warnera lubią Cavilla jako Supermana".

Sporo osób (w tym również i my) spekulowało, że Henry Cavill pojawi się na panelach DC Comics podczas San Diego Comic-Conu, by zapowiedzieć światu, co dalej z Supermanem w filmach. Tak się niestety nie wydarzyło. Do tego mamy jeszcze doniesienia Gonzaleza oraz Davisa i chyba powoli musimy się pogodzić z tym, że więcej Człowieka ze Stali w wersji Brytyjczyka już nie zobaczymy. A szkoda.