Hołd dla Stana Lee w "Szczurach z supermarketu 2". Jak Kevin Smith upamiętni twórcę Marvel Comics?

Chociaż Stan Lee zmarł pod koniec 2018 roku, nadal żyje w sercach milionów fanów na całym świecie. Jednym z nich jest Kevin Smith, który obecnie pracuje nad sequelem filmu "Szczury z supermarketu". Okazuje się, że filmowiec ma już pomysł jak upamiętnić twórcę Marvel Comics.

"Szczury z supermarketu 2" - Stan Lee zostanie upamiętniony w filmie

Kevin Smith - twórca kultowych filmów, które łączą postacie Jaya i Cichego Boba ostatnimi czasy postanowił powrócić do tytułów, które zyskały największe uznanie. Z tego powodu w 2019 roku stworzył sequel przygód dwóch luzaków z New Jersey - film pod tytułem "Jay i Cichy Bob powracają". Obecnie pracuje nad dwiema kolejnymi kontynuacjami - "Clerks III" i "Twilight of the Mallrats" - produkcją będącą kontynuacją słynnego filmu z 1995 roku.

Stan Lee to niekwestionowany król cameo. Twórca Marvel Comics nie ograniczał się z występami gościnnymi jedynie do filmów Marvela i w ciągu swojego życia, wielokrotnie niespodziewanie zjawiał się w wielu serialach, programach i filmach. Wyjątkiem nie były oryginalne "Szczury z supermarketu", do czego zresztą nawiązywał rozgrywający się w latach 90. film "Kapitan Marvel".

Nic dziwnego, że Lee nie zabraknie w kontynuacji "Szczurów z supermarketu", o czym Smith powiedział podczas rozmowy z portalem Comicbook.com.

" Mamy scenę ze Stanem Lee. Oczywiście w filmie nie zagra Stan Lee, bo Stan Lee odszedł, tak samo, jak Brodie Bruce, a Stan odgrywał w jego życiu dużą rolę. Kiedy piszę, wiecie, że moja córka nienawidzi tego i mojego pisania, ale czasami, kiedy piszę, czasem żartuję: "O, to jest sprytne! O to jest sprytne!" i są takie rzeczy, że chcesz się z nimi podzielić z ludźmi. I przychodzi wtedy do głowy myśl: "Poczekam, aż pokażę to wszystkim na raz", a scena ze Stanem Lee w "Twilight of the Mallrats" jest jednym z tych momentów, które według mnie są właśnie "O, to jest sprytne!" i nawet gdybym nie był sobą i nie lubił swoich filmów, nadal stwierdziłbym: "To jest dobre, ale dobre, ale to zostało zrobione, człowieku". "

W pierwszej części filmu główny bohater, który zostaje rzucony przez dziewczynę, spotyka Stana Lee. Ojciec Domu Pomysłów tłumaczy Brodiemu, czym jest miłość i jak wrócić do ukochanej.

Lee zresztą przyznał w jednym z wywiadów, że dobrze wspomina "Szczury z supermaketu", ponieważ po raz pierwszy dostał większą rolę, a nie tylko cameo, ograniczające się do jednego wypowiedzianego zdania. Z tego powodu Smith uznał, że brak Lee byłby wielkim błędem.

" To wyjątkowe i Stan, chociaż nie ma go już z nami, wciąż jest tam obecny, ponieważ Brodie, kiedy widzimy go ponownie 25 lat później, wciąż mówi o najlepszym dniu swojego życia - jak dobrze wiemy, pewnej scenie z filmu film "Szczury z supermarketu" "

W jaki sposób Smith umieści Lee w swoim najnowszym filmie? O tym przekonamy się za jakiś czas.

"Szczury z supermarketu 2" - kiedy premiera?

Fani Stana Lee, twórczości Smitha i filmu "Szczury z supermarketu" muszą na razie uzbroić się w cierpliwość. Scenariusz został już ukończony, ale pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienia w wejściu na plan zdjęciowy. Smith nie zdradził jeszcze oficjalnej daty premiery filmu, ale możemy podejrzewać, że "Twilight of the Mallrats" zobaczymy nie wcześniej niż w połowie roku 2021.

Czekasz na "Szczury z supermarketu 2"? Tak! Jeśli będzie Stan Lee to jeszcze bardziej Najpierw chcę zobaczyć zwiastun Nie Muszę nadrobić jedynkę...

