Holland, Maguire i Garfield odtworzyli legendarnego mema z trzema Spider-Manami. Zobaczcie zdjęcie

"Spider-Man: No Way Home" to hołd dla historii Pajączka, łączący nie tylko najlepsze elementy wszystkich 3 filmowych serii o superbohaterze, ale także nawiązujący do jego wpływu na popkulturę.

Spider-Man - Holland, Maguire i Garfield odtworzyli mema

"Spider-Man: No Way Home" ma mnóstwo, ale to mnóstwo smaczków, Easter Eggów i niespodzianek dla fanów. Jednym z nich niewątpliwie była scena, w której trzej Spider-Manowie odtwarzają znanego mema z pokazywaniem na siebie palcami. Owszem, lata temu zrobił to animowany "Spider-Man: Uniwersum", ale wersja z "No Way Home" również jest urocza.

Twórcy poszli o krok dalej - nie tylko nawiązali do memucha dwa razy w swoim filmie, ale także zmusili Hollanda, Garfielda i Maguire'a do odtworzenia obrazku również za kulisami. Materiał trafił do sieci w ramach oficjalnej zapowiedzi sprzedaży produkcji w "wersji domowej" (w wersji cyfrowej zakupimy go 22 marca, w fizycznych 12 kwietnia) i zobaczycie go poniżej:

Jakiś czas temu Andrew Garfield pojawił się w podcaście Happy Sad Confused, gdzie wyjaśnił, że była to aktywna i świadoma decyzja, by gdzieś wcisnąć ten mem w nadchodzącym filmie. Jak opowiedział:

Powiem Ci szczerze, że trochę nam zajęło, żeby to ogarnąć. Wiedzieliśmy, że musimy odtworzyć mema ze wskazywaniem na siebie palcami, aż w końcu wymyśliliśmy - ta scena na rusztowaniu z Peterem 1, Peterem 2 i Peterem 3 okazała się być idealna.

W "Spider-Manie: No Way Home" wystąpili m.in. Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, J.B. Smoove, Marisa Tomei, Jon Favreau, Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe oraz oczywiście Andrew Garfield i Tobey Maguire. Film zadebiutował 17 grudnia 2021 roku.