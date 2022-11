Hollywood szykuje aktorską wersję anime "Your Name". Reżyserem został twórca bajki Disneya

"Kimi no na wa." to jeden z najlepiej zarabiających japońskich filmów na świecie - jego sukces już kilka lat temu przykuł uwagę Hollywood, a produkcja aktorskiej wersji "Twojego imienia" powoli zaczyna nabierać kształtów.

Your Name - anime doczeka się aktorskiej wersji

Paramount, Bad Robot i Toho oficjalnie zatrudnili Carlosa Lopeza Estradę do wyreżyserowania aktorskiego filmu na bazie anime "Your Name". Twórca "Rai i ostatniego smoka" jest kolejną osobą, która przyjęła propozycję zrealizowania tego filmu (po m.in. Marcu Webbie i Lee isaaku Chungu) - miejmy nadzieję, że już ostatnią, ponieważ projekt od kilku lat nie może wyjść z produkcyjnego piekiełka.

Wiemy, że scenariusz do aktorskiej wersji "Twojego imienia" napisał Eric Heissereer ("Początek", "Bird Box"). Ten jednak zostanie przerobiony przez wspomnianego Estradę, który oczywiście zajmie się jeszcze reżyserią. Niestety na razie nie wiemy nic na temat potencjalnych odtwórców głównych ról.

Jak podaje Variety, twórcy będą chcieli "dostosować produkcję do zachodnich widzów", jednak wstępny opis fabuły brzmi zaskakująco podobnie do oryginału:

Dwójka nastolatków odkrywa, że magicznie i dość niespodziewanie potrafi zamieniać się ciałami. Kiedy dowiadują się, że tragedia może zakończyć ich życia, muszą odnaleźć sposób na zapobiegnięcie końca ich światów.

Oryginał opowiada nam historię dwójki licealistów - Mitsuha Miyamizu to młoda dziewczyna, która mieszka w małym miasteczku, zaś Taki Tachibana żyje w wielkim mieście. Pewnego dnia nastolatkowie zamieniają się ciałami, co prowadzi do wielu uroczych scen, kiedy to dzieciaki zaczynają wymyślać sposoby na komunikowanie się ze sobą, a także stopniowo coraz bardziej się do siebie zbliżają.

Miejmy nadzieję, że twórcy utrzymają uroczy klimat oryginału i nie przesadzą z bombastycznymi scenami destrukcji w finale "Twojego imienia".