"Home Sweet Home Alone" - zobaczcie zwiastun nowej wersji "Kevina samego w domu"

Stało się. 30 lat po premierze oryginalnego "Kevina samego w domu", Disney zdecydował się zrealizować odświeżoną wersję produkcji - ta nosi tytuł "Home Sweet Home Alone" i doczekała się kolejnego zwiastuna.

Kevin sam w domu doczekał się nowej wersji - oto zwiastun Home Sweet Home Alone

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie, w telewizji wyemitowany zostanie ponownie kultowy już "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Dla tych, którzy mają dosyć jego przygód, Disney+ przygotował film "Home Sweet Home Alone", będący duchowym spadkobiercą świątecznej komedii familijnej z Macaulayem Culkinem w roli głównej.

Mimo że głównego bohatera oryginalnej serii zastąpi mały Max (znany z "Jojo Rabbita" Archie Yate), historia bardzo przypomina filmowy klasyk od Christophera Columbusa. Rodzina wyjeżdżająca na święta Bożego Narodzenia zapomina o swoim najmłodszym dziecku, które zostaje samo w domu.

Wówczas chłopiec musi stawić czoła dwójce włamywaczy, którzy postanowili obrabować pozornie pusty dom. Chłopiec wykorzystuje swój spryt, znajomość terenu oraz kreatywność, by pokonać bandytów. I to właśnie przestępcy są głównymi bohaterami nowego zwiastuna "Home Sweet Home Alone". Ten znajdziecie poniżej:

Oglądaj

W przeciwieństwie do "Kevina samego w domu", w "Home Sweet Home Alone" mamy do czynienia z dosłowną parą przestępców. Włamywacze są bowiem małżeństwem granym przez Ellie Kemper i Roba Delaneya. Mimo że nie stanowią tak dużego zagrożenia, jak złoczyńcy z oryginalnej serii, również nie grzeszą inteligencją i wpadają w pułapki zastawione przez Maxa.

W świątecznej komedii reżyserowanej przez Dana Mazera w pozostałych rolach wystąpili Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki oraz Chris Parnell. Film trafi na platformę Disney+ już 12 listopada 2021 roku. My na premierę jeszcze poczekamy.