„Homemade” to zbiór 5-7 minutowych shortów, które będzie można oglądać pojedynczo, bądź jako wspólną połączoną całość. Pomysłowacą projektu był Pablo Larrain, chillijski reżyser, odpowiedzialny za takie filmy, jak „Jackie”, czy „El Club” oraz jego brat Juan de Dios Larrain i producent Lorenzo Mieli.

Niedawno poinformowano także, że twórca stworzy film biograficzny, poświęcony księżnej Dianie, zatytułowany „Spencer”. W głównej roli zobaczymy Kristen Stewart.

Amerykańska aktorka będzie też jednym ze współpracowników Larraina w projekcie „Homemade”. Stewart znalazła się w specjalnie wyselekcjonowanej grupie twórców, którzy nakręcili swój short podczas kwarantanny. Aktorka kilka lat temu wyreżyserowała już swój pierwszy film krótkometrażowy. "Come Swim" pokazywane było podczas festiwalu w Cannes.

„Homemade” – zestaw shortów ma pokazać, jak w różnych krajach radzimy sobie z kwarantanną

Larrain podkreśla, że pomysł, stojący za projektem miał za zadanie pokazać jak ludzie z różnych kręgów kulturowych, społecznych, czy stricte geograficznych w różny sposób radzą sobie z tym samym problemem.

" (…) to unikatowy moment w historii ludzkości, a my przeżywamy bardzo podobne okoliczności, tylko w różnych kontekstach” – dodał twórca. "

„Homemade” – zwiastun

Informacji na temat projektu towarzyszy oficjalny zwiastun.

„Homemade” – jak nakręcono shorty?

17 twórców filmowych, zaproszonych do wzięcia udziału w projekcie, zostało poinstruowanych, co do sposobu, w jaki mają nakręcić swój materiał. Przede wszystkim zostali poinformowani, że mogą wykorzystać jedynie narzędzia, które już posiadają w domach.

" „Homemade” to bardzi dziwny, piękny i unikatowy festiwal filmowy” – powiedział Pablo Larrain. "

„Homemade” – kiedy premiera?

Premiera filmu, na który składa się seria shortów, zapowiedziena jest na 30 lipca.

Warto podkreślić, że Netflix zdecydował się też tego dnia dokonać donacji ze swojego Netflix’s Hardship Fund w imieniu każdego z członków ekipy na rzecz organizacji non-profit, zajmujących się poprawą sytuacji członkom ekip filmowych, którzy w wyniku pandemii stracili pracę.

„Homemade” – jacy twórcy wzięli udział w projekcie?

Lista reżyserów, którzy biorą udział w serii:

• Ladj Ly (“Les Misérables”) – short nakręcony w: Clichy Montfermeil we Francji

• Paolo Sorrentino (“The Great Beauty,” “The New Pope”) – short nakręcony w Rzymie

• Rachel Morrison (“Black Panther,” “Mudbound”) – short nakręcony w Los Angeles

• Pablo Larraín (“El Club,” “Jackie”) – short nakręcony w Santiago, Chile

• Rungano Nyoni (“Kuuntele: I am not a witch”) – short nakręcony w Lizbonie

• Natalia Beristáin (“She does not want to sleep alone”) – short nakręcony w Mexico City

• Sebastian Schipper (“Victoria,” “Roads”) – short nakręcony w Berlinie

• Naomi Kawase (“True Mothers,” “Sweet Bean”) – short nakręcony w miejsowości Nara w Japonii

• David Mackenzie (“Hell or High Water,” “Outlaw King”) – short nakręcony w szkockim Glasgow

• Maggie Gyllenhaal (“The Kindergarten Teacher,” “The Honourable Woman”) – short nakręcony w Vermont w USA

• Nadine Labaki & Khaled Mouzanar (“Caramel,” “Capernaum”) – short nakręcony w Bejrucie

• Antonio Campos (“The Devil All The Time”) – short nakręcony w miejscowości Springs pod Nowym Jorkiem

• Johnny Ma (“Old Stone,” “To live to sing”) – short nakręcony w: San Sebastian del Oeste, Jalisco w Meksyku

• Kristen Stewart (“Clouds of Sils Maria,” “Come Swim”) – •short nakręcony w Los Angeles

• Gurinder Chadha (“Bend It Like Beckham,” “Blinded by the Light”) – short nakręcony w Londynie

• Sebastián Lelio (“Gloria Bell,” “A Fantastic Woman”) – short nakręcony w: Santiago, Chile

• Ana Lily Amirpour (“A Girl Walks Home Alone at Night,” “The Bad Batch”) – short nakręcony w Los Angeles

