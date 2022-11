Horror "Terrifier 2" został zgłoszony do Oscarów: "to najbardziej antyhollywoodzki film na świecie"

Terrifier 2 z szansą na Oscara? Został zgłoszony do Akademii

Wyjątkowo krwawy, przerażający i naszpikowany brutalnymi scenami przemocy horror "Terrifier 2. Masakra w Święta" to nowa produkcja od Damiena Leone, która zdobywa od niedawna ogromne zainteresowanie wśród widzów i mediów.

Podczas premierowych seansów w USA ludzie mdleli, wymiotowali i tak silnie przeżywali film, że wielokrotnie musiano wzywać pogotowie. To jednak nie przeszkodziło filmowi w tym, by zarobić na biletach ponad 8 milionów dolarów, co jest 20-krotnością jego budżetu. "Terrifier 2" trafił do 1500 kin w samym USA, a już teraz planowane są premiery międzynarodowe - w tym i w Polsce.

Na tym jednak passa sukcesów się nie kończy - portal Bloody Disgusting postanowił zgłosić film "Terrifier 2" do Akademii Filmowej:

Jak czytamy w uzasadnieniu portalu:

Terrifier 2 jest bardzo antyhollywoodzki, a i tak radzi sobie dobrze w kinach. Do tej pory wyciął dla siebie biletowe ciasto warte ponad 8 milionów dolarów. Film nie dostałby jednak złamanego centa bez WAS, czyli fanów ekstremalnych horrorów, którzy wierzyli w Arta The Clowna.

Całość jest oczywiście jednym wielkim żartem i oddolną inicjatywą Bloody Disgusting - do konsyderacji Oscarowej filmy mogą zgłaszać jedynie wytwórnie filmowe/dystrybutorzy, a nie portale internetowe. Nie mniej, kampania w mediach społecznościowych może sprawdzić, że członkowie Akademii zobaczą produkcję, którego nigdy sami by nie odpalili i to samo w sobie jest największą nagrodą.

Jeżeli Wy również chcecie zobaczyć "Terrifiera 2" w kinach, to film zadebiutuje w Polsce już 23 grudnia 2022 roku.